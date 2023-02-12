ATSO Başkanının öldüğü apartmanda çalışmalar sürüyor

AHMET YİĞİT/ADIYAMAN

Yıkıcı depremin ardından Adıyaman’da kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu’nun da aralarında bulunduğu iş insanlarının yaşadığı Zümrüt apartmanında çalışmalar devam ediyor. Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan 10 katlı bina 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldı. Depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarma çalışmaları başladı ve ikinci gün Torunoğlu’nun cenazesine ulaşıldı.

İş dünyasını derinden üzen haberi ATSO resmi hesabından şu sözlerle duyurdu: “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ve değerli eşi Nebahat Torunoğlu yaşanan deprem felaketinde vefat etmişlerdir. Başkanımıza ve kıymetli eşi Nebahat Torunoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. İş dünyamızın başı sağolsun.”

Binada yapılan çalışmalarda şu ana kadar 29 kişinin cenazesine ulaşılırken, enkazda bulunan 4 kişinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Ancak yetkililer binada bulunan dairelerin çok büyük olması nedeniyle geniş bir alanda çalışma yaptıklarını, bu durumun arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.