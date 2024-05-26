ATSO yapay zeka destekli networking etkinliğinde 1 milyar TL’lik ticari değer oluştu

ANTALYA

ATSO Konferans Salonunda düzenlenen TOBB’a bağlı oda ve borsalar arasında ilk kez ATSO tarafından düzenlenen yapay zeka destekli B2B Networking Etkinliğine 500’e yakın üye katıldı.

ATSO Başkanı Ali Bahar, yapay destekli B2B Networking etkinliğini değerlendirdi. Etkinlik sonunda 1 milyar 36 milyon liralık ticari değer oluşturduklarını belirten Bahar, şunları kaydetti:

‘’Göreve geldiğimiz günden itibaren bir buçuk yılı geride bıraktık. Antalya OSB yönetiminde de 10. yıla doğru yürüyoruz. ATSO’nun her kademesinde görev yaptım. Bugünleri hayal ettim. ATSO’nun her köşesini yaşanan, nefes alınan kalbi olan bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'de bir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen yapay zekâ destekli ilk networking çalışmasını gerçekleştirdik. Etkinlik süresince sadece ticaret ve ekonomi var. Bizim amacımız ticaret yapan üyelerimize projelerimizle bereketi taşımak. Direkt ceplerine hitap eden bereket ile tanıştırmak.”

Üyeler bize koşsun

ATSO Başkanı olarak 62 bin üyeye seslendiğini ifade eden Bahar, şöyle devam etti:

“Tarımda ayrı, turizmde ayrı, inşaat malzemesi yapı malzemeleri gibi her meslek komitemiz için farklı networking çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam edeceğiz. Benim 62 bin üyemizden tek bir ricam var. Lütfen bize doğru koşun. Bize doğru koştuğunuz her adım size bereket olarak dönecek. Bize doğru koşmalarınız sizin sorunlarınızı çözmemiz anlamında bereket anlamında temsilini ve lobisini gerçekleştiriyoruz. ATSO B2B Networking etkinliği sonunda 1 milyar 36 milyon liralık ticari değer oluşturduk.’’