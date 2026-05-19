Automechanika’da İstanbul’a Vaden damgası

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Hall 3, B125 numaralı stantta yer alan Vaden Otomotiv, ağır vasıta yedek parça sektöründeki üretim gücünü ve mühendislik kabiliyetini fuar ziyaretçilerine tanıtıyor. Firma, bu yılki fuarda onlarca yeni ürününü ilk kez sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

Fuarda özellikle Vaden’in lokomotif ürün grubu olan kompresör sistemlerinde geliştirilen yeni nesil teknolojiler ön plana çıkıyor. Performans, dayanıklılık ve verimlilik odaklı geliştirilen yeni ürünlerin, sektörde önemli bir dönüşüm oluşturması bekleniyor.

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, Automechanika İstanbul’un sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Automechanika İstanbul, dünya otomotiv endüstrisinin en önemli organizasyonlarından biri. Biz de Vaden olarak bu büyük buluşmada sadece üretim gücümüzü değil, mühendislik vizyonumuzu ve Ar-Ge kabiliyetimizi de sergiliyoruz. Bu yıl fuarda tamamen kendi mühendislerimizin geliştirdiği onlarca yeni ürünümüzü tanıtıyoruz. Özellikle kompresör grubunda geliştirdiğimiz yeni nesil ürünlerin sektörde ciddi bir fark oluşturacağına inanıyoruz.”

Acar, Vaden’in üretim ve teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, “Konya’dan dünyaya yüksek teknoloji ihraç eden bir marka olma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada birçok ülkede tercih edilen güçlü bir marka haline geldik. Yeni ürünlerimizle birlikte küresel pazardaki etkinliğimizi daha da artıracağız” dedi.

Vaden Otomotiv’in standı, fuarın ilk gününde yerli ve yabancı sektör temsilcilerinden yoğun ilgi görüyor.