Autopromotec 2027 için katılımcı sayıları artmaya devam ediyor

EKONOMİ / İZMİR

İtalya'nın Bologna kentindeki fuar merkezinde, 26-29 Mayıs 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, otomotiv ekipmanları ve satış sonrası hizmetler fuarı Autopromotec'in 31. edisyonu için, ürün haritası açıklandı. Ayrıca, önceki fuarlarda da gözlemlenen büyüme eğilimiyle uyumlu olarak, Autopromotec 2027 kayıt verileri, ön kayıt aşamasında görülen artışı teyit etti.

Yaklaşan fuar kapsamında, tamamı kaporta işlemlerine ayrılacak olan yeni 37 salonun açılmasıyla birlikte, artan talebi karşılamak amacıyla 10 bin metrekareyi aşkın yeni fuar alanı kullanıma sunuldu. Fuarda sergilenecek 646 ürün kategorisi bulunuyor. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şirketler, birlik ve kuruluşlar dahil olmak üzere sektördeki tüm paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından, bu edisyonda ele alınacak temel konular şu üç ana başlık altında özetleniyor: Birincisi, öngörücü arıza tespiti ve yapay zeka. İkincisi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi. Üçüncüsü, yazılım tanımlı satış sonrası hizmetler.

Yazılım tanımlı araçların (SDV'ler) ortaya çıkışıyla birlikte, otomobilin kalbi giderek donanımdan; veri ve kodlardan oluşan yazılıma doğru kaymaya başladı. Bu değişim, yedek parçaların artık sadece fiziksel nesneler olmaktan çıkıp, dijital güncellemeleri ve yazılım lisanslarını da içeren bir değer zincirinin parçası haline gelmesine ve tedarik zincirini yeniden şekillenmesine yardımcı olacak.

Autopromotec CEO'su Enrica Lazzarini, "Fuardaki büyüme trendi, günümüzde Autopromotec gibi etkinliklerde yer almanın son derece önemli olduğunu gösteriyor. Giderek daha karmaşık ve zorlayıcı hale gelen teknolojik yeniliklerin yakından takip edilmesi ve anlaşılması gerekiyor; otomotiv dünyası sürekli bir değişim içinde ve güncel kalmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Pazarın giderek küreselleşmesi işletmeler için bir güç kaynağı olsa da, sadece yeni ilişkiler kurmak değil, mevcut ilişkileri de geliştirmek büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Autopromotec; iş ortakları ve paydaşlarla yüz yüze görüşmek, sektördeki en son gelişmeleri ve ihtiyaçları ele almak adına mükemmel bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

Autopromotec Türkiye temsilcisi, Sancar Consulting Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar da, “Otomotiv sektörünü etkileyen temel eğilimlere ve dönüşümlere değinmek, Autopromotec 2027’nin hedeflerinden birkaçı olacak. Autopromotec, Türk otomotiv yan sanayi ve yedek parça sektörünün küresel pazarlardaki gücünü ortaya koyacağı önemli bir uluslararası platform olacak. Türkiye’nin üretim kabiliyeti, ürün çeşitliliği ve ihracat potansiyelini dünyanın önde gelen sektör profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Türk firmalarımızı, yeni iş birlikleri geliştirmek, uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yakalamak ve markalarını global ölçekte daha güçlü konumlandırmak üzere 2027 yılında Autopromotec’te yer almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.