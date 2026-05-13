Autopromotec'te yönetim değişikliği: Enrica Lazzarini yeni CEO olarak atandı

Uluslararası otomotiv ekipmanları ve satış sonrası ürünleri fuarı Autopromotec'in yeni CEO’su Enrica Lazzarini oldu. Guido Gambassi de Baş Strateji Sorumlusu olarak görev yapacak.

Yeni organizasyon şemasında, Dr. Lazzarini, AICA – (İtalyan Otomotiv Ekipman Üreticileri Birliği) AICA’nın Genel Sekreteri olarak atandı. AICA, AIRP (İtalyan Lastik Yenileme Birliği) ile birlikte, 26-29 Mayıs 2027 tarihleri arasında BolognaFiere fuar merkezinde, bir kez daha Autopromotec fuarını düzenleyecek.

Enrica Lazzarini, “Autopromotec'i birkez daha koordine etmek heyecan verici olacak. Yıllardır birlikte çalışan bu ekibin desteğiyle, tüm katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin beklentilerini karşılayacak bir etkinlik düzenleyeceğimizden eminim. Otomotiv sektörü bugünlerde giderek artan bir şekilde yapısal yeniliklerle karakterize ediliyor, bu da hızlı tepki verme ve analiz etme yeteneği gerektiriyor. Değişimler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, tüm yenilikleri ilk elden görmek ve deneyimlemek son derece önemli ve temel bir gereklilik haline geldi; bunun gibi fırsatlar da yalnızca Autopromotec gibi etkinliklerde ortaya çıkıyor” dedi.

Guido Gambassi, önceki yıllarda yürüttüğü EditProm'un (Pneurama dergisinin sahibi olan yayınevi) CEO'luğu, AIRP ve Federpneus'un (Ulusal Lastik Uzman Perakendecileri Birliği) Genel Sekreterliği görevlerine Autopromotec CSO-Baş Strateji Sorumlusu rolünü de ekliyor. Federpneus'un eğitim atölyesi Casa Autopromotec genel merkezinde yer alıyor.

Gambassi, “Autopromotec'i sektördeki en uzmanlaşmış fuar yapan şey, benzersiz yapısı sayesinde yenilikleri ve pazar trendlerini entegre edebilmesi. Çok geniş bir katılımcı tabanına sahip olması ve sektörün dokusuna yerleşmiş birçok kuruluşu aynı anda bünyesinde barındırması, Autopromotec'in uluslararası bir ölçüt olmaya devam etmesini sağlıyor” dedi.

Yeni atamalar, kişisel nedenlerle görevine devam etmeme kararı alan eski AICA Genel Sekreteri ve Autopromotec CEO’su Renzo Servadei tarafından da onaylandı. Servadei, fuarın gerçekleşmesini sağlayan ve garanti eden tüm kuruluşlarda stratejik organizasyonel sürekliliğin sağlanması için bir sonraki etkinliğe destek vereceğini duyurdu. Yeni görevlendirmeler, Mayıs 2026 itibarıyla başlayacak.