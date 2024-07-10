Avrupa meyve sebze sezonu Türkiye’den başlıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Türkiye’nin ihracat projesi olarak tanımlanan Meyve, Sebze ve Mamulleri, Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri Fuarı’nı (İnterfresh Eurasia) düzenleyen Antexpo Genel Müdürü Murat Özer, Avrupa ve Rusya coğrafyasında yaş meyve sebze ticaret sezonunun Türkiye’de İzmir’den başlayacağını bildirdi.

Avrupa’da yaş meyve sebze ticaret sezonunun İzmir’den sonra sırasıyla Madrid, Almanya ve İtalya’da devam edeceğini belirten Özer, ‘’Türkiye yaş meyve sebze ana pazarımız yüzde 65 Avrupa, yüzde 20 -25 ile Rusya pazarı. Avrupa’da bir numaralı pazarımız Almanya, bunu Hollanda ve Polonya takip ediyor. Avrupa’da yaş meyve sebze sezonu da Interfres Eurasia Fuarı ile başlıyor. Bu nedenle Avrupa, Rusya ve Orta Doğu coğrafyasının en büyük zincir marketleri alım için Türkiye’ye gelecek’’ dedi.

Dünyanın sayılı meyve sebze ticaretinin yapıldığı, 1,5 milyonun üzerinde üyesi bulunan merkezi Hollanda’da yer alan Freshplaza.com platformuna, Interfres Eurasia Fuarı ve Türkiye’nin yaş meyve sebze, kuru, konserve üretim ve ihracatı ile ilgili bilgi verdiğini de anımsatan Özer, şöyle devam etti:

‘’Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan pazarlara ideal bir geçiş noktası olarak hizmet veriyor. Bu yıl Interfresh Eurasia Fuarı hem katılımcılar hem de alıcılar açısından yüzde 200'ün üzerinde bir büyüme yaşandı. Türkiye’nin ihracat projesi Interfresh Eurasia Fuarı, artık dünyada tanınan marka haline gelmeye başladı. Dünyanın sayılı ithalatçı firmaları fuarı izmelek için takvimlerine de almaya başladı.’’

55 ülkeden alım heyeti gelecek

Interfresh Eurasia Fuarı’nda bu yıl çeşitlilik kazandırdıklarını vurgulayan Özer, ‘’Fuarımız önceki yıllardan daha fazla ilgi görecek. Fuarda yaş, kurutulmuş meyve ve sebzeler, dondurulmuş ürünler, konserve ürünler ve çeşitli meyve ve sebze suları ile bu ürünlerden yapılan soslara odaklandık. Geçen yıl Antalya’da yapılan fuarımıza 44 ülkeden 2 bin 145 alıcıyı ağırladık. Bu yıl, 55 ülkeyi temsil eden alıcılar ve 30'dan fazla zincir market temsilcisi fuara katılacak. Bu da meyve ve sebze endüstrisi için önemli bir ticaret platformu olan Interfresh'e küresel ilginin arttığını gösteriyor.’’

Türkiye kesişim noktasında yer alıyor

Interfresh Eurasia'da ürünlerini tanıtmak isteyenler için birçok avantaj olduğunu vurgulayan Antexpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Türkiye'nin Asya ve Avrupa'nın kesişim noktasındaki benzersiz coğrafi konumu, katılımcılar için eşsiz fırsatlar sunuyor. 117 ülkeye vizesiz erişim olanağı ve Türk Hava Yolları'nın 120'den fazla ülkeye direkt uçuşlarıyla, Türkiye Rusya, Orta Asya, Avrupa ve Afrika'ya uzanan pazarlar için ideal bir geçiş noktası olarak hizmet veriyor. Interfresh sektör oyuncuları için kaçırılmaması gereken bir fuar.’’