Avrupa Patent Ofisi, Yaşar Üniversitesi’ni 18. ikiz eşleşme ortağı olarak seçti

EKONOMİ / İZMİR

Avrupa Patent Ofisi (EPO), Yaşar Üniversitesi’ni 300’den fazla Avrupa Patent Ofisi Bilgi Merkezi (PATLIB) merkezi arasından 18. İkiz Eşleşme ortağı olarak seçti. Bu önemli başarıyla Yaşar Üniversitesi, Türkiye’den bu saygın programa kabul edilen üçüncü üniversite olma unvanını kazandı. Program kapsamında Yaşar Üniversitesi’nin ikiz eşleşme partneri, 1991 yılında kurulan ve Etiyopya’nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Mekelle Üniversitesi olarak belirlendi.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitenin fikri mülkiyet yönetimi uzmanlığını, teknoloji transferi deneyimini ve girişimcilik ekosistemiyle geliştirdiği etkileşim modellerini Etiyopya Mekelle Üniversitesi Girişimcilik ve Teknoloji Transfer Ofisi ile paylaşacak. Yaşar Üniversitesi Projeler ve Sınai Haklar Uzmanı ve PATLIB temsilcisi Başak Kaftan sürecin yönetilmesine katkı sağlayacak.

Avrupa Patent Ofisi’nin PATLIB eşleşme programına kabul edilmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “Fikri mülkiyet ve teknoloji transferi alanında yıllardır istikrarlı şekilde yürüttüğümüz çalışmaların, Avrupa Patent Ofisi gibi saygın bir kurum tarafından uluslararası düzeyde takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yaşar Üniversitesi’nin bilgi üretme, bu bilgiyi toplumsal ve uluslararası deneyim paylaşımına dönüştürme başarısı bizim ve ülkemiz için gurur verici. Mekelle Üniversitesi ile kurulan bu iş birliğinin, sürdürülebilir ve kalıcı bir etki yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.