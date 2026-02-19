Avrupa Patent Vekili Erdem Kaya: “Patenti olmayan buluşun yarını da olmaz”

EKONOMİ (BURSA) - Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ARSİYAD) düzenlediği “Kahve Sohbetleri” toplantısının ikincisine, Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Patent Vekili Erdem Kaya konuk oldu. KalDer Evi’nde gerçekleştirilen etkinlik, ARSİYAD üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımına sahne oldu. Etkinliğin açılışında konuşan ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, başarılı girişimcilik örneklerinden yola çıkarak, girişimciliğin ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Açılış konuşmasının ardından, ARSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özer’in moderatörlüğünde, Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya’nın konuk olduğu sohbet programına geçildi. Patent ve girişimcilik konusundaki deneyimlerini paylaşan Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, buluşların hayatı kolaylaştırmakla kalmayıp, ülkelerin öncü ekonomiler arasına girmesinde ve toplumsal refahın artmasında önemli payı bulunduğunu vurguladı.

Buluşların ticari değerlere dönüşmesinde patent olgusunun önemine işaret eden Kaya, “Markaların ticari değerleri patentle güvence altına alınmalıdır. Patent başvurusundaki yasal ve bürokratik süreç tamamlanıncaya kadar ‘geçici patent’ ile ticari buluşlar güvence altına alınabilir. Geçici patent, ticari buluşun çalınmasının önüne geçerek, buluş sahibinin emeğini koruma altına alır. Patent olgusu, günlük hayatı kolaylaştıran yenilikçi fikirler ve buluşlar ile teknolojik buluşların gelişimine de katkı sağlar” diye konuştu.

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte ilâç sanayi, siber güvenlik ve kuantum teknolojilerinin önem kazanacağını belirten Kaya, yatırım programlarını bu üç alana yönelik belirleyen girişimcilerin kazançlı çıkacaklarını söyledi.