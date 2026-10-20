Avrupa Yolu'nda Macaristan'da geçiş belgesi krizi büyüyor

ERHAN BEDİR / BURSA

ESA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, her yıl bu dönemde yaşanan sorunun geçici ek belgelerle değil, ihtiyaca dayalı ve kalıcı bir sistemle çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Macaristan’ın, Türkiye’den Almanya, Avusturya, Çekya, Polonya ve Batı Avrupa ülkelerine uzanan taşımacılık hattının kritik geçiş noktalarından biri konumunda bulunduğunu belirterek, “Macaristan geçiş belgelerinin yetersiz kalması yalnızca Macaristan’a yönelik taşımaları değil, Orta ve Batı Avrupa’ya gerçekleştirilen ihracat seferlerinin önemli bir bölümünü de doğrudan etkiliyor” dedi.

“Kota artıyor ancak ihtiyacı karşılamıyor”

Altıntaş, dozvola olarak adlandırılan geçiş belgesinin, bir aracın yabancı bir ülkeye giriş yapması veya o ülkeden transit geçebilmesi için gerekli izin belgesi olarak uygulandığını hatırlatarak rakamlara dikkat çekti. Altıntaş konuşmasını şöyle sürdürdü, “UND verilerine göre 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’den Avrupa’ya 875 bin ihracat seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerin 560 bini Türk plakalı araçlarla yapıldı. Avrupa seferleri bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Sefer sayısı her yıl büyürken geçiş belgesi kotası aynı hızla artmıyor. Günde ortalama 500 Türk tırının çıkış yaptığı düşünüldüğünde, gündemdeki 10 bin adetlik ek belge bile yaklaşık 20 günlük ihtiyacı ancak karşılayabilir.” Her yılın sonuna doğru ortaya çıkan geçiş belgesi sıkıntısının artık kronikleşen bir probleme dönüştüğünü belirten Altıntaş, geçici adımlar yerine uzun vadeli bir çözüm oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Avrupa’ya giden ihracat bir kağıt kotasına takılıyor”

Altıntaş, “Her yıl bu aylarda aynı belgeyi bekliyoruz. Bugün yükünü dakikası dakikasına takip edebildiğimiz bir dünyada, Avrupa’ya giden ihracatın bir kağıt kotasına takılması kabul edilebilir değil” ifadeleriyle sorunun yalnızca lojistik sektörünün değil, doğrudan ihracat zincirinin tamamının meselesi olduğuna dikkat çekti. Erdi Altıntaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ek belge temini yönündeki girişimlerini önemsediklerini belirterek, birkaç günlük rahatlama sağlayacak ilave belgelerin sorunun temelini ortadan kaldırmadığını vurguladı. “Kotaların gerçek ihtiyaca göre belirlenmesini, görüşmelerin kriz anında değil yılbaşında yapılmasını ve bu sorunun kalıcı olarak çözülmesini bekliyoruz” diyen Altıntaş açıklamasının sonunda, geçiş belgesi sorunundan kaynaklanabilecek gecikme ve maliyet artışlarının azaltılması amacıyla ihracatçı firmalara da erken planlama çağrısında bulundu. Yılsonuna yönelik sevkiyatların mümkün olduğunca erkene çekilmesi, Ro-Ro ve intermodal taşıma seçeneklerinde rezervasyonların erkenden yapılmasını önerdi.