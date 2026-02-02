Avrupa’nın dev tarım fuarı AGROEXPO açılıyor

EKONOMİ / İZMİR

Avrupa’nın en büyük tarım fuarlarından biri olan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Progen Tohum Ana Sponsorluğu’nda Fuar İzmir’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Fuar, 3-7 Şubat tarihlerinde ziyaretçileri ağırlayacak.

Orion Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen ve 7 Şubat’a kadar sürecek olan organizasyon, bu yıl, küresel ısınma ve tarımda kuraklık tehdidine karşı farkındalık yaratmak amacıyla "hayat veren su" temasını merkezine alıyor.

UFİ (Küresel Fuar Endüstrisi Birliği) tarafından onaylı tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı olma özelliğini de taşıyan AGROEXPO, 2026 yılında da milyarlarca dolarlık iş hacmine ev sahipliği yaparak sektörün ihracat hedeflerine katkı sunmayı hedefliyor.

Fuarın bu yılki odak noktası olan "hayat veren su" teması kapsamında; suyun tarımdaki verimli kullanımı, modern sulama teknolojileri, kuraklığa dayanıklı tohum çeşitleri ve akıllı tarım uygulamaları ön plana çıkacak. Ziyaretçiler, tarımın geleceğini şekillendirecek olan su tasarrufu sağlayan inovatif çözümleri yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Düzenlenecek olan Alım Heyeti Programları kapsamında, Avrupa, Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen binlerce iş insanı, Türk üreticilerle B2B görüşmelerde bir araya gelecek. Fuar süresince gerçekleştirilecek iş anlaşmalarıyla ülke ihracatına milyarlarca dolarlık katkı sağlanması hedefleniyor.