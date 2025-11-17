Avrupa’nın ilk su ürünleri OTB’si yatırımcıya hazır

ADANA/EKONOMİ

Adana Valiliği öncülüğünde, Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB), 18 Ağustos 2025 itibarıyla ön talep toplamaya başladı. ADASO ve ATB başkanları yaptıkları açıklamalarda Su Ürünleri OTB’ye yatırım çağrısında bulundu.

Bilgiç: Gıda zinciri açısından stratejik bir yatırım

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Karataş Su Ürünleri OTB’nin yalnızca Adana için değil, Türkiye’nin gıda üretim zinciri açısından da stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Bilgiç, projenin ekonomik boyutuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Toplam 6 bin 500 dekarlık bir alanda hem tatlı su hem de deniz balığı türleri ile karides gibi yüksek pazar değerine sahip ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek. Bu, Türkiye’de bugüne kadar tek bir bölgede bu ölçekte planlanan ilk entegre su ürünleri yatırım alanı. Projeksiyonlar, tesisin tam kapasiteye ulaştığında Adana ekonomisine yıllık yaklaşık 15 milyar TL katkı sağlayacağını gösteriyor. Bu sadece Adana için değil, ülkemiz ekonomisi için de çok ciddi bir kazançtır.”

Su ürünleri sektörünün son yıllarda dünya genelinde artan bir ivme kazandığını belirten Bilgiç, “Dünyada sürdürülebilir gıda üretimi ve protein kaynaklarının çeşitlendirilmesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Karataş OTB bu açıdan zamanlaması çok doğru bir proje. Hem ihracat potansiyeli yüksek, hem de katma değerli üretimi destekleyen bir yapıya sahip. Bu proje sayesinde Adana, Avrupa standartlarında üretim yapabilen bir merkez konumuna gelecek” diye konuştu.

Kıvanç: Yatırımcı sadece üretime odaklanacak

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise projenin yatırımcılar açısından sunduğu altyapı avantajlarına dikkat çekerek, “Karataş Su Ürünleri OTB, yatırımcıyı yormayan, tüm temel hizmetleri hazır şekilde sunan modern bir üretim bölgesi olarak tasarlandı” dedi. Yatırımcıların ihtiyaç duyacağı yol, elektrik, deniz suyu, drenaj hattı ve internet gibi tüm altyapı hizmetleri tesis kapısına kadar getirileceğini belirten Kıvanç, şöyle devam etti:

“Böylece yatırımcı, zaman kaybetmeden üretim planlamasına geçebilecek. Bu proje, sadece bir üretim alanı değil; aynı zamanda yatırımcının önünü açan bir fırsat alanı olacak. Kurulacak olan 20 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali (GES), projenin çevreci vizyonunu simgeliyor. Bu sayede hem enerji maliyetleri düşecek hem de karbon ayak izi azaltılacak. Avrupa’da bile bu ölçek ve kapsamda bir su ürünleri OSB örneği bulunmuyor. Bu anlamda Karataş OTB, sadece Türkiye için değil, Avrupa için de ilk olma özelliğini taşıyor.”

ADASO Başkanı Kıvanç, yatırımcılara çağrıda bulunarak “Karataş OTB, su ürünleri alanında yeni bir dönem başlatıyor. Burada üretim yapan firmalar, sadece iç pazara değil, dünya pazarlarına açılma fırsatına sahip olacak. Bu, yatırımcının rekabet gücünü artırırken Adana’yı da uluslararası marka haline getirecek. Ön talep sürecine yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Adana’nın tarımsal üretimden sanayiye, oradan ihracata uzanan zincirde büyük bir dönüşüm yaşayacak” ifadesini kullandı.