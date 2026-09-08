Avukat Latif Cem Baran, 2030 Konya’sını kaleme aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Birlikte İleri Derneği Genel Başkanı Av. Latif Cem Baran, Konya’nın 2030 yılında nasıl bir şehir olması gerektiğine ilişkin görüşlerini ve önerilerini ele aldığı “Konya 2030” kitabında ortaya koyduğu kent vizyonuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konya’nın geleceğine ilişkin temel sorunun “2030 yılında nasıl bir şehir olacağız?” olduğunu ifade eden Baran, çalışmasının geçmişte yaşanan tartışmaları yeniden gündeme getirmekten ziyade kentin geleceğine odaklandığını söyledi. Baran, “Konya 2030 bir övgü kitabı değildir, bir eleştiri kitabı da değildir. Herhangi bir kişiye, kuruma veya siyasi yapıya karşı yazılmış bir eser hiç değildir. Tam tersine, Konya’nın geleceğini kişilerden ve günlük siyasi tartışmalardan bağımsız biçimde ele alma çabasıdır” dedi.

“Plansız büyümek, gelişmek değildir”

Şehirlerin artık yatırım, üretim, teknoloji, turizm, kültür, nitelikli insan kaynağı ve yaşam kalitesi açısından birbirleriyle rekabet ettiğine dikkat çeken Baran, Konya’nın da bu yarışta güçlü bir konum elde etmesi gerektiğini vurguladı. “Temel iddiam şudur; plansız büyümek, gelişmek değildir” diyen Baran, nüfus, sanayi ve yatırımlardaki artışın ortak ve sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek planlama, demokratik katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik ve güven kavramlarının kentin geleceği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Konya’nın geleceğine ilişkin kararlarda vatandaşların daha fazla söz sahibi olması gerektiğini dile getiren Baran, “Konya hakkında kararı Konya halkı vermelidir. Elbette mühendislerimiz, mimarlarımız, şehir plancılarımız, hukukçularımız ve akademisyenlerimiz çalışacak. Ancak şehirde yapılan her yatırımın ve alınan her kararın sonucunu yaşayan Konyalıdır. Vatandaşımızı sadece hizmet alan kişi olarak değil, şehrin geleceğinin karar süreçlerine katılan bir paydaş olarak görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Şehir hafızamızı kaybedemeyiz”

Kentleşme, ulaşım, lojistik, turizm, iklim ve su yönetimi, afetlere hazırlık ve demografik değişim gibi başlıkların birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Baran, Konya’nın sorunlarına bütüncül bir şehir vizyonuyla yaklaşılması gerektiğini söyledi. Baran, “Bir taraftan bugünün acil problemlerini çözerken diğer taraftan 10, 20 yıl sonrasını düşünmek zorundayız. Konya’nın tarihi ve kültürel kimliği de bu vizyonun vazgeçilmez bir parçasıdır. Dönüşüm adı altında şehir hafızamızı kaybedemeyiz” diye konuştu.

Konya’nın ekonomik ve sosyal gelişiminin sürdürülürken kentin karakterinin korunması gerektiğini vurgulayan Baran, “Şehrimizi geliştireceğiz, üretimimizi büyüteceğiz, sanayimizi güçlendireceğiz, tarım ve ticarette Konya’nın gücünü artıracağız, turizm potansiyelimizi daha fazla değerlendireceğiz. Ama bütün bunları yaparken Konya’nın karakterini kaybetmesine izin vermemeliyiz” dedi. Baran, üniversiteler, meslek odaları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, gençler ve tüm Konyalıların kentin geleceğine ilişkin fikirlerini ortaya koyması gerektiğini belirterek, “Farklı düşünelim, farklı öneriler ortaya koyalım. Ama tartışmamızın merkezinde kişiler değil, Konya olsun. Çünkü Konya hepimizin ve Konya’nın geleceği de hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.