Avukat Tahir Koç: IBAN hesaplarını kullandıranlarda hukuki süreç çok önemli !

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Son dönemde kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak bilinen dosyalarla ilgili yapılan yeni yasal düzenlemeler, daha önce dolandırıcılık suçlamasıyla mahkûm olan binlerce kişiyi yeniden umutlandırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Tahir Koç, her dosyanın kendi özel şartları içerisinde incelenmesi gerektiğini belirterek, yeni düzenlemenin bazı hükümlüler açısından önemli hukuki imkanlar sunduğunu söyledi.

Avukat Tahir Koç, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, yalnızca banka hesabını veya IBAN bilgisini kullandıran kişiler ile dolandırıcılık organizasyonunu yöneten kişilerin aynı hukuki çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Her IBAN paylaşan kişi aynı hukuki durumda değildir”

Koç, uygulamada birçok kişinin dolandırıcılık organizasyonunun içerisinde aktif rol almamasına rağmen yalnızca banka hesabını kullandırdığı gerekçesiyle ağır cezalarla karşı karşıya kaldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni yasal düzenleme, özellikle fiili yalnızca banka hesabını kullandırmakla sınırlı kalan kişiler açısından önemli bir ayrım ortaya koyuyor. Ancak bu durum herkesin otomatik olarak cezasının değişeceği anlamına gelmiyor. Her dosyanın delilleri, kişinin olaydaki rolü ve mahkeme kararının içeriği ayrı ayrı değerlendirilmelidir.”

Kesinleşmiş kararlar için de hukuki yol açık olabilir

Kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarının yeni düzenlemeden hiçbir şekilde etkilenmeyeceği yönündeki düşüncenin doğru olmadığını ifade eden Koç, bazı durumlarda lehe kanun hükümlerinin uygulanmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Koç, “Türk Ceza Kanunu’nda sanık lehine çıkan yeni düzenlemeler belirli şartların oluşması halinde kesinleşmiş dosyalar açısından da değerlendirilebilir. Bunun için ilgili mahkemeye gerekli hukuki başvuruların yapılması büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Her dosya ayrı incelenmeli

Avukat Tahir Koç, sosyal medyada yer alan “herkes tahliye olacak”, “tüm cezalar düşecek” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşların kulaktan dolma bilgiler yerine hukuki destek almaları gerektiğini vurguladı.

Koç, “Sadece banka hesabını kullandıran, dolandırıcılık planına katılmayan, mağdurlarla iletişim kurmayan kişilerin dosyaları ile organizasyonu yöneten kişilerin dosyaları aynı değildir. Bu nedenle her başvurunun uzman bir hukukçu tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Hak kaybı yaşanmaması için uzman desteği önemli

Yeni düzenlemeden yararlanma ihtimali bulunan kişilerin süre kaybetmeden hukuki durumlarını uzman bir ceza hukuku avukatına inceletmeleri gerektiğini söyleyen Avukat Tahir Koç, yapılacak başvuruların dosyanın niteliğine göre farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Koç, “Hak kaybı yaşanmaması adına kişilerin sosyal medya paylaşımlarına göre değil, dosyalarının içeriğine göre hareket etmeleri büyük önem taşıyor.” diyerek sözlerini tamamladı.