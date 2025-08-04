Aybak Tarım, Tarsus’a dev bir entegre tesis kuracak

ADNAN AÇIKGÖZ/TARSUS



Mersin’in Tarsus ilçesinde 2007 yılında kurulan Aybak Tarım’ın Genel Müdürü Ayhan Bayram; şirketin çalışmalarını ve yatırım planlamalarını değerlendirdi. Çiftçiden direkt alımlarla yem üreticilerine mısır, arpa ve küspe temin edip, un fabrikalarının buğday ihtiyacını karşıladıklarını belirten Ayhan Bayram, üretimden arta kalan kepek ve bonkalit benzeri ürünleri sanayi işletmelerinin kullanımına sunduklarını söyledi. Günlük 15 ton kapasiteyle 60 köyden topladıkları inek sütünü ise endüstriyel imalatçılara pazarladıklarından bahseden Bayram, büyükbaş hayvan yetiştirticilerine yem sağlayıp, 70 bin kanatlı kapasitesine sahip çiftliklerinde de kesime hazır hale getirilen yıllık 420 bin ‘broiler’ cinsi etlik tavukla, çeşitli markalara tedarik hizmeti verdiklerini anlattı.



Yem üretimine öncelik verecek

Şuan Taşobası mahallesindeki 8 bini kapalı, toplam 13 bin 500 metrekarelik tesislerinde faaliyet gösterdiklerini aktaran Ayhan Bayram, satın aldıkları 76 dönümlük arazide entegre tesis kurmak istediklerini açıkladı. Yatırım için piyasa şartlarında iyileşme beklediklerini dile getiren Bayram, “Önceliğimizi yem üretimi olarak belirledik. Yüksek teknolojili tesiste kendi yemimizi imal edip, kendi markamızla piyasaya süreceğiz. Hemen ardından tavukçuluktaki mevcut kapasitemizi yıllık 3.5 milyon âdete çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra oluşturacağımız mandırayla da yine kendi ürünlerimizi imal etmenin planlarını yapıyoruz. Bu yatırımımız hayata geçtiğinde 21 kişilik istihdamımız daha büyük boyutlara ulaşacak” dedi.



Bilimsel reçeteler üretip köylüyü bilinçlendiriyor

Bölgedeki hayvan sayısını, süt verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla, yemleri sağlıklı beslenmeyi tesis edecek şekilde, profesyonel çalışanlarının ve veteriner hekimlerin yönlendirmesiyle formüle ettiklerini kaydeden Bayram, “Hem bayiliğini yaptığımız firmaların yemlerini satıyor hem de fason üretimle kendi markamızı verdiğimiz yemleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Buzağılarda ishalin önlenmesi, gebelik döneminin rahat geçmesi ve istenen gelişimin sağlanması adına, yüksek proteinli özel karışımlar hazırlıyoruz. Yılda yaklaşık 100 köyümüzde de bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Mersin genelinde, büyükbaş hayvancılığın en yoğun olduğu Tarsus’ta, faaliyetlerin artarak daha nitelikli hale gelmesini arzuluyoruz. İlçemizde şuan 26 bin büyükbaş havyan bulunuyor. Rakamlar Ege ve İç Anadolu’ya göre düşük kalabilir ama orta ölçekli firmaların bulunduğu bölgemiz için çok önemli” diye konuştu.