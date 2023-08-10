AYD, Altın Örümcek ödüllerinde finale kaldı

KONYA

Bu yıl bin 241 proje içerisinden, toplam 256 adet proje finale kaldı. Konya’dan AYD Otomotiv’in kurumsal web sitesi de finale kalan projeler arasında yer aldı. Dünya markaların yarıştığı yarışmada, AYD’nin web sitesi jürinin büyük beğenisini aldı.

Birçok sıralamada Konya’nın gururu olan AYD, TİM’in en büyük ihracatçı 1000 bir firma sıralamasında da 121. sırada yer alarak, Konya’nın ihracat şampiyonu olmuştu.

Altın Örümcek hakkında da değerlendirmelerde bulunan AYD yetkilileri, yenilikçilik ve dijital dünyaya uyum noktasında yürüttükleri çalışmaların adından söz ettirmesinden gurur duyduklarını dile getirdi.

Altın Örümcek Ödülleri Hakkında

Altın Örümcek Ödülleri; web, dijital pazarlama, mobil teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur.

Altın Örümcek jüri üyeleri, “En İyi Web Sitesi” ve "En İyi Mobil Uygulama" ile “Kategori” bazında en iyi projeleri belirler. Değerlendirmeler sonucu en yüksek puanı alan projesine “En İyi Web Sitesi” ödülü, en yüksek puanı alan mobil uygulamaya "En İyi Mobil Uygulama" ödülü verilmektedir. Her kategoride, en başarılı tek bir projeye ödül töreninde ödülü takdim edilirken, aynı zamanda ikinci ve üçüncü projelerde açıklanmaktadır.