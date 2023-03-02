AYD, depremzedelerin kan ihtiyacı için seferber oldu

Burcu SUNA



KONYA - AYD Otomotiv Endüstri A.Ş. yönetimi ve çalışanları Türk Kızılay’ı aracılığıyla yaralı depremzedelerin kan ihtiyacına koştu. ‘Kanında İyilik Var’ isimli kampanya kapsamında firmanın Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim kampüsünde kurulan alanda yüzlerce AYD çalışanı kan bağışında bulundu.

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan AYD Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, depremin ilk gününden itibaren bölge halkı için seferber olduklarını söyledi.

Aydın, “Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli yıkım etkisi büyük bir deprem yaşadı. Binlerce canımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Üzüntümüz çok büyük. AYD ailesi olarak tüm depremzedelerimizin ve milletimizin acısını paylaşıyoruz. İlk günden bu yana seferber olduk. Depremin ilk günü itibariyle ayni yardım çalışmalarımızı başlattık. Hatta bölgeye sevk ettiğimiz sağlık personellerimiz ilk gün bir bebeğin dünyaya gelmesine vesile oldular.

Bir nebze olsun bu tür haberler ile moral bulduk. Sorumluluğumuzun farkında olarak hala çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu. En son da Türk Kızılayı ile birlikte kan bağış kampanyası düzenlediklerini söyleyen Aydın, “ ‘Kanında İyilik Var’ isimli kampanyamız kapsamında üretim kampüsümüze mobil kan bağış aracı geldi.

Burada hem biz yönetim olarak hem de çalışanlarımız gün boyu kan bağışında bulundu. Çok fazla yaralımız var. Bu yüzden kan bağışı önem arz ediyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek ciddi bir bağışa vesile olduk. Ben bağışta bulunan tüm çalışanlarımıza ve Türk Kızılayı ailesine teşekkür ediyorum” dedi.