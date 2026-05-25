AYD Otomotiv Automechanika İstanbul’da sektör profesyonelleriyle buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin en büyük uluslararası ticaret fuarlarından biri olan Automechanika İstanbul 2026, otomotiv satış sonrası sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Fuarda yer alan Konya merkezli AYD Otomotiv de Salon 1 O4 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırladı. Üretim kapasitesi, ihracat gücü ve kalite odaklı üretim anlayışıyla dikkat çeken firma, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden gelen sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Mevcut iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen AYD Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, Automechanika İstanbul’un sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türk üreticilerinin zorlu küresel şartlara rağmen üretimden ve ihracattan vazgeçmediğini vurguladı.

Aydın, son dönemde kur kaynaklı rekabet baskısı, artan maliyetler ve Uzak Doğu rekabetinin sektörü zorladığını ifade ederek, “Buna rağmen Türk üreticisi kalite, hız ve güven konusunda hala önemli avantajlara sahip. Avrupa ve Amerika pazarlarında Türk ürünlerine olan güven sürüyor. Biz de AYD Otomotiv olarak üretim gücümüzü daha fazla ülkeye ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Fuarda gerçekleştirilen görüşmelerin yeni ihracat bağlantılarına dönüşmesini beklediklerini belirten Aydın, üretim, teknoloji ve müşteri memnuniyeti odaklı büyüme stratejilerini sürdüreceklerini kaydetti.