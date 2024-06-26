AYD Otomotiv, Türkiye'nin 171. en büyük sanayi kuruluşu oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500 2023) Araştırmasının sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre, AYD Otomotiv önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl listede 176. sırada yer alan AYD Otomotiv, bu yıl beş basamak yükselerek 171. sıraya yerleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AYD Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun AYDIN, “49 yıllık köklü tarihi ile sektöründe dünyanın en büyük üretim tesislerine sahip olan AYD Otomotiv olarak istikrarlı büyümemize devam ediyoruz. Konya'nın dağlık topraklarında doğan, bu topraklara yatırım yapan ve bu topraklardan dünya markası haline gelen firmamız yoluna koşar adım devam etmektedir” dedi.

“Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Konya’nın en çok istihdam sağlayan firması olarak Türkiye ekonomisi için çalıştıklarının altını çizen Aydın, “Özellikle otomotivde ülkemizde üretilmeyen yüksek teknoloji ve ithalata dayalı direksiyon, süspansiyon ve fren parçalarını üretiyoruz. Aynı zamanda sıfır ithalat ve yaptığımız net büyük miktarlı ihracat ile cari açığın kapanmasında çok önemli rol oynuyoruz. Yine durmaksızın yaptığımız yeni tesisler ve fabrikalar sonucu sadece Konya merkezde değil, ilçelerinde ve kırsalda da yeni istihdam imkanları sunmaktayız. O yörelerin de kalkınmasına, gelişmesine ve işsizliğe çare olup ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktayız. 5 bin den fazla çalışanımızla “ Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır ” sloganıyla ve aşkı ile vatan için çalışıyor, millet için üretiyoruz. İşte bunun sonuncudur ki Konya'nın en çok istihdam sağlayan ve açık ara en çok ihracat yapan, en büyük sanayi kuruluşuyuz. AYD Otomotiv olarak kurulduğumuzdan bugüne kadar, sadece kendi imkanlarımız, kendi alın terimiz ve kendi vizyonumuz ile bir Anadolu şehrinde büyük zorluklara ve engellere rağmen, başta Çin olmak üzere dünyadaki diğer rakipler ile rekabet ediyor, hatta onları yenerek dev otomotiv firmalarının yer aldığı şampiyonlar liginde başarı ile mücadele ediyoruz. AYD Otomotiv, bütün bu büyük başarıları; sermayesi, çalışanları, fabrikaları, inancı ve ruhu, yani her şeyi ile lafta değil özde, yüzde yüz yüz yerli olarak nasıl yapılabileceğinin ve nerelere gelinebileceğinin en muhteşem örneğidir” ifadelerini kullandı.

Bu büyük başarıda emeği olan herkese teşekkür eden Harun Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Bu büyük başarılarımızda rol oynayan tüm yönetici ve çalışanlarımıza, dünyadaki ve Türkiye'deki tüm müşterilerimize, tüm tedarikçilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bugün bu noktalarda olmamızın kaynağı olan, rahmetli sevgili annemiz ve babamızı bir daha minnet ve şükran ile anıyoruz.”