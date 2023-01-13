AYDD Başkanı Gündüz: “Küresel riskler aile şirketlerinin ömrünü daha da kısaltacak”

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99’unun aile şirketi olduğuna dikkat çeken Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği (AYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz, ülkedeki istihdamın büyük bir bölümünün aile şirketleri tarafından karşılandığını söyledi. Aile şirketlerinin yüzde 96’sının yaşanan yönetim, aile içi çatışma, eltilerin savaşı, finansal yetersizlik, ekonomik istikrarsızlığın getirdiği muhtelif problemler nedeniyle ilk 10 yılı göremediğini aktaran Ferudun Gündüz, kalan işletmelerin ortalama ömrünün ise en fazla 32 yıl olduğunu ifade etti. Uzun ömürlü aile şirketleri için ilk etapta güçlü bir yapılanma gerektiğini belirten Gündüz, “Önümüzdeki yıllardan itibaren zaten kısa olan işletme ömürleri daha da kısalacak ve bu durum ciddi iflaslara sahne olabilecektir. Bu kötü tablo ile mücadele ancak şirketlerin kurumsallaşma ipine sarılması ve bu sayede daha sonraki nesillere devri ile sağlanabilir. Uzun süreli şirketler için temel olarak kabul edilen Aile Anayasasının güçlü bir konsensüs ve bir yönetim danışmanı rehberliğinde hazırlanmalıdır. Bu süreçte ailenin misyon ve vizyonu, gelecek dönemdeki somut hedefleri, aile bireylerinin şirkette çalışabilmesinin koşulları, yine aile bireylerinin almaları gereken eğitimler, yatırımların nasıl karara bağlanacağı, dışardan aileye katılacak damat ve gelinlerin şirketler de görev alma esasları gibi onlarca soruya çözüm yolları tartışılıyor, karara bağlanıyor ve imza altına alınıyor” dedi.

Korsan danışmanlar aile şirketlerine geri dönülmez zararlar veriyor

Hemen hemen her sektörde yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan, etik kurallara uymayan korsan danışmanlık faaliyetlerinin şirket yapılarında önemli sorunlara neden olduğunu kaydeden AYDD Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz, şöyle konuştu: “Her bir şirketin nasıl ki mali müşaviri, gümrük müşaviri ve avukatı varsa aynı şekilde profesyonel bir yönetim danışmanının da olması gerekir. Aksi takdirde iyi yönetilemediği için çok kısa sürede kapanan şirketler nedeniyle ülkemiz çok ciddi milli servet kaybına uğramaya devam edecek.

11. Kalkınma Planın da Türkiye’deki Yönetim Danışmanları Derneklerince dile getirilen önerilerin de bir an önce yasalaşması gerektiğini önemle belirtmek istiyoruz. Akredite edilen Sertifikalı Yönetim Danışmanlarının belirlenecek sayıda ve belirli bir kota dahilinde ve ölçekteki şirkete hizmet vermesinin kurallara bağlanması gereklidir. Sektörün disipline edilmesi, uzmanlık alanlarının net belirlenmesi ve Yönetim Danışmanlığı mesleğinin uygulama esasları ile meslektaşların gelişim, dayanışma ve denetlenmesi için de makul bir süre içinde önce Türkiye çapında örgütlenerek Federasyonlaşması ve sonra da Türkiye Yönetim Danışmanları Odaları şekline dönüşmesi sağlanmalıdır.”