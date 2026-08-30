Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş: “2026 sonunda 2 milyar dolar ihracat seviyesini aşacağız"

EKONOMİ / İZMİR

Aydın’ın Temmuz ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 173 milyon 437 bin dolara yükselirken, ithalatı ise yüzde 14 azalışla 39 milyon 251 bin dolar olarak gerçekleşti. Aydın Sanayi Odası tarafından TÜİK verileri esas alınarak hazırlanan Temmuz 2026 İhracat Raporu’na göre Aydın, Ocak-Temmuz döneminde 1 Milyar 147 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 22’nci ili oldu. Aynı dönemde 266 Milyon 546 bin dolar ithalat yapan Aydın ili, %430,2’lik ihracatın ithalatı karşılama oranıyla en çok ihracat yapan ilk 25 il arasında üçüncü sıraya yerleşti. Aydın’dan 133 ülkeye ihracat yapılırken İtalya, ABD, Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık başlıca pazarlar arasında yer aldı. Temmuz ayı ihracatında gıda ürünleri ve içecek sektörü yüzde 27,6’lık payla ilk sırayı alırken, makine ve teçhizat sektörü yüzde 16,9’luk payla ikinci sırada yer aldı.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan faaliyet illerine göre 2026 yılı Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Maraş, “Aydın’ın Temmuz ayı ihracat performansı, yılın ikinci yarısına güçlü bir ivmeyle başladığımızı ortaya koyuyor. Temmuz ayında ihracatımızın yüzde 8,5 artarak 173,4 milyon dolara ulaşmasını, yalnızca aylık bir yükseliş olarak değil, Aydın’ın dış pazarlardaki gücünü ve ihracat kapasitesini koruduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Son aylarda ihracatımızda ortaya çıkan hareketlilik, yılın kalan dönemine yönelik beklentilerimizi de güçlendiriyor” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde hedeflerinin mevcut performansın üzerine çıkarak Aydın’ın ihracatta yeni bir eşiği aşması olduğunu dile getiren Maraş, “2026 yılı sonunda 2 milyar dolar ihracat seviyesini aşacağımıza olan inancımızı Temmuz ayındaki bu performans daha da güçlendirmiştir. Aydın’ın ihracatta ulaştığı mevcut ölçek, bu hedefi artık yalnızca bir beklenti olmaktan çıkararak, ulaşılabilir ve somut bir hedef haline getiriyor. Bu ivmenin yılın kalan aylarında da devam etmesiyle Aydın’ın ihracatta önemli bir sıçrama gerçekleştireceğine inanıyorum. Bu başarıda emeği bulunan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.