Aydın Sanayi Odası üyeleri URGE projesi kapsamında yalın dönüşüme adım attı

EKONOMİ / AYDIN

Aydın Sanayi Odası’nın koordinasyonunda ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi kapsamında, üye firmalar yalın dönüşüm sürecine adım attı. Projede yer alan firmalar, Pointer Danışmanlık tarafından sağlanan profesyonel danışmanlık hizmetleri aracılığıyla verimlilik artışı, sürdürülebilir üretim ve küresel rekabet gücünün geliştirilmesi gibi alanlarda önemli kazanımlar elde etmeye başladı.

Yalın dönüşüm yalnızca projeye dahil olan firmalarla sınırlı kalmayarak, Aydın’daki tüm sanayi ekosistemi için örnek bir model teşkil ediyor. Proje kapsamında üretim süreçlerindeki israfların azaltılması, süreçlerin yalınlaştırılması ve firmaların daha çevik ve rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor.

Aydın Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen dönüşüm süreci, firmalar arasında iş birliğini, ortak vizyonu ve sürekli gelişim anlayışını destekleyen stratejik bir model olarak öne çıkıyor. Aydın Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, “Yalın üretim anlayışı yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilirlik, kalite artışı ve çalışan katılımı gibi uzun vadeli değerler de kazandırıyor. Bu yaklaşımı benimseyen URGE üyesi firmalar, Aydın sanayisinde dönüşümün öncüsü konumundadır. URGE kümesi kapsamında oluşturulan bu örnek model çalışmaya verdiği değerli destekten ötürü Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ederiz. Oda olarak üyelerimizi her alanda desteklemeye, Aydın sanayisinin gelişimi için yenilikçi projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.