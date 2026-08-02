Aydın Valiliği incirde toksin riskine karşı harekete geçti

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Aydın Valiliği, özellikle ihracatta önemli kalite kriterleri arasında yer alan aflatoksin ve okratoksin riskini en aza indirmek amacıyla incir üretiminden hasat, kurutma ve depolamaya kadar tüm süreçlerde yeni kurallar getirdi. Yayınlanan tebliğe göre, ilek meyvelerinin olgunlaşmadan toplanması ve il dışına satışı yasaklanırken, ilek ticareti yapanların "Bitki Sağlığı Kontrol Belgesi" alması zorunlu hale getirildi. Ayrıca hasat, kurutma ve depolama süreçlerinde küf oluşumunu önleyecek hijyen kuralları sıkılaştırılarak aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi. Getirilen zorunlulukları desteklediğini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Bu yeni tebliğe göre artık üreticilerin depolama şartları ve koşulları da denetime başlanacak. Bu bizim için oldukça önemli bir adım” dedi.

Özellikle kuru incirde ihracatta geri dönüşlere neden olan aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesi amacıyla üreticilere hasat ve depolama süreçlerinde uyulması gereken kurallar da hatırlatıldı. Buna göre meyvenin dalında tam olgunlaşması beklenmeden hasat edilmemesi, yere düşen incirlerin bekletilmeden toplanması, uygun koşullarda kurutulması ve yeterince kurutulmayan ürünlerin depolara alınmaması zorunlu tutulurken, küf oluşumunu önleyecek hijyen ve depolama tedbirlerinin eksiksiz uygulanması istendi.

"Denetim üretim aşamasına indi"

Geçtiğimiz yıl kuru incir ihracatını ciddi ölçüde etkileyen aflatoksin ve okratoksin riskinin bu yıl da sürdüğüne dikkat çeken Çondur, “Aydın Valiliği tarafından yayımlanan tebliğin ürün kalitesinin korunması ve ihracatta yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından önemli olacak. Normalde tüccar depoları ve ihracatçı işletmeleri denetleniyordu. Şimdi bu yeni tebliğe göre artık üreticilerin depolama şartları ve koşulları da denetime başlanacak. Bu bizim için oldukça önemli bir adım” diye konuştu.

İncir üretiminin yüzde 70'inin Aydın tarafından karşılandığını hatırlatan Çondur, “Kaliteli ilekleme, ürünün doğru kurutulması ve uygun depolama koşulları toksin oluşumunu azaltan en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Tam kurumayan ürünler ile hava almayan depolarda muhafaza edilen incirlerde nem artışı toksin oluşumunu tetikleyebiliyor. Toksinin temel nedeni ise iklim koşulları. Bu yıl geçen yıla kıyasla aşırı kurak bir sezon yaşamadık. Bu nedenle toksin oranının daha düşük olacağını ümit ediyoruz. Umarız kuru incirde bu sezon herhangi bir sorun yaşamayız. Taze incirde ise şu an için olumsuz bir durum söz konusu değil. Hasat yeni başladı, asıl yoğunluk önümüzdeki hafta ortasında başlayacak” dedi.

Gabay: “Kalite için herkes elini taşın altına koymalı”

Üretim sürecinde yalnızca üreticilerin değil, tüm sektör paydaşlarının sorumluluk alması gerektiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay, “Üreticiden tüccara, ihracatçıdan diğer tüm sektör temsilcilerine kadar herkesin hijyen kurallarına eksiksiz uyması ve üretim kalitesini artırmaya katkı sunması gerekiyor. Bu konuyu ilk olarak Sayın Valimizle gerçekleştirdiğimiz sektör toplantısında da dile getirmiştik. Üreticilerin de sürece aktif şekilde katkı sağlaması, ürün kalitesinin yükselmesi açısından son derece önemli” dedi.