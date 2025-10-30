Aydın Yatırım Grup, Loras Holding ile Konya’da iş birliğine imza attı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya’nın gelişen bölgelerinden Meram’da hayata geçirilecek prestijli konut ve yaşam projesinde yeni bir dönem başlıyor. Aydın Yatırım Grup, şehir vizyonuna yön verecek bu önemli proje için Loras Holding ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Bölgenin en değerli arsalarından birinde konumlanan proje, Konya’nın gayrimenkul alanındaki nitelikli dönüşümüne öncülük edecek. Aydın Yatırım Grup’un tecrübesi, kalite anlayışı ve yenilikçi bakış açısıyla geliştirilecek proje; yüksek yaşam standartları, modern mimari yaklaşım ve geniş sosyal donatı alanlarıyla şehre yeni bir prestij kazandıracak.

Aydın Yatırım Grup, Meram’ın merkezinde yer alan bu büyük ölçekli projenin hayata geçirilmesinde lider rol üstleniyor. Geniş arsa alanı, güçlü altyapısı ve yüksek estetik değeriyle öne çıkan proje, Meram’ın en değerli arsası üzerinde etaplar halinde ilerleyecek ve yeni bir cazibe merkezi oluşturarak bölgesel kalkınmaya güçlü bir katkı sağlayacak ve Konya’nın nitelikli gayrimenkul zincirinde önemli bir yer edinecek.

Aydın Yatırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Aydın, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizim hedefimiz yalnızca binalar yapmak değil; şehirlerin kimliğine değer katan, yaşam standartlarını dönüştüren ve yatırımcısına güvenli kazanç sağlayan projeler geliştirmek. Bu iş birliği, Meram’ın ve Konya’nın geleceğine yön veren, şehrin prestijini güçlendiren somut ve vizyoner bir adımdır.”

Modern şehirleşmenin yeni simgelerinden biri olan proje; özgün mimarisi, zengin peyzaj tasarımı, manzaralı konutları ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Geniş yaşam alanlarından seçkin villalara, ticari birimlerden kapsamlı sosyal donatılara uzanan konseptiyle proje, Konya’da estetik ve konforu bir araya getiren yeni bir yaşam kültürünü hayata geçiriyor.