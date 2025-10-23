Aydın’da yılın ilk kestanesi borsaya geldi

AYDIN / EKONOMİ

Aydın’ın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip Aydın kestanesinde hasat başladı. Aydın Ticaret Borsası (ATB), 2025/2026 sezonunun ilk Aydın kestanesini üreticilerden kilogramı 550 TL’den teslim aldı.

ATB tarafından düzenlenen Kestane İlk Alım Töreni’ne ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve meclis üyeleri, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın’daki kamu kurumu müdürleri, bölge oda ve borsa başkanları ile üreticiler katılım sağladı.

Kestanenin Aydın’ın en önemli tarım ürünleri arasında yer aldığını belirten ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Avrupa Birliği Coğrafi İşareti’ni aldığımız Aydın kestanesi ilimizin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ülkemizdeki kestane üretiminin yaklaşık % 33’ü Aydın’da gerçekleştiriliyor. 2024 yılında ülkemizde 74 bin 300 ton kestane üretildi. Bu üretimin 24 bin 315 tonu ilimize ait. Ülkemizde toplam 12 bin 157 ton kestane tescili yapıldı, bunun 5 bin 669 tonu ilimizde gerçekleştirildi. 2024 – 2025 sezonu ortalama kilogram fiyatı 121,55 TL oldu” diye konuştu.

Çondur ayrıca, Türkiye genelinde 3 milyon 17 bin 855 kestane ağacı bulunduğunu, Aydın’ın %29’luk pay ile 871 bin 211 kestane ağacına sahip olduğunu ifade etti.

Kestane ihracatından 18 milyon dolar gelir elde edildi

Kestane ihracatı ile ilgili bilgiler paylaşan Fevzi Çondur, “TÜİK verilerine göre, ülkemiz 2024-2025 sezonunda 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17 milyon 890 bin dolar gelir elde etti. Aynı dönemde kestane ithalatımız ise 944 ton karşılığında 827 bin dolar olarak gerçekleşti. İlimizde ise 2024 yılında gerçekleşen kestane ihracatı 771 ton oldu. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizde bin 135 ton kestane ihracatından 2 milyon 664 bin dolar gelir elde edildi. Aynı dönemde kestane ithalatımız 771 ton karşılığında 698 bin dolar oldu. İlimizde ise aynı dönemde gerçekleşen kestane ihracatı 478 ton olarak kaydedildi” dedi.

İlk kestanenin kilogramı 550 TL’den satın alındı

2025/2026 sezonunun ilk kestanesini sembolik olarak kilogramı 550 TL’den satın aldıklarını belirten Çondur, üreticilere, tüccarlara ve ihracatçılara bereketli bir sezon diledi. Sezonun ilk kestanelerini, Köşk ilçesinden İsmail Bacak, Mahiye Karabudak, Adil Güney, Samet Kahraman, Zekeriya Kahraman, Nimet Kaygın, Burhan Türkmen, Murat Cengiz, İsmail Işlak ve Lütfi Okumuş, Sultanhisar ilçesinden İbrahim Kılınç, Efeler ilçesinden ise Ahmet Yılman borsaya teslim etti. Toplam 12 üreticiden 131 kilogram kestane alımı gerçekleştirildi.