Aydınlatmada yerli üretim ve teknoloji hamlesi

Tüm montaj süreçlerinin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile güvence altına alındığını aktaran Mersin PowerLED Genel Müdürü Birkan Uğuz, kalite standartlarını ön planda tuttuklarını ifade etti. Mersin başta olmak üzere Adana, Hatay, Kilis ve Kahramanmaraş’ta faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Uğuz, dış cephe, cadde ve iç mekan aydınlatma projelerinde önemli iş birliklerine imza atıklarını dile getirdi. Firma, mimarlar, inşaat şirketleri ve kamu kurumlarıyla yürüttüğü projelerin yanı sıra 20 farklı firmanın dış cephe ve peyzaj aydınlatma çalışmalarını da sürdürüyor.

Öte yandan sektördeki en önemli sorunlardan birinin kalifiye iş gücü eksikliği olduğuna dikkat çeken Uğuz, özellikle kaynak ustası ve elektrikçi gibi teknik personel açığının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, “Bugün 25 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Artan iş hacmiyle birlikte bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Ancak nitelikli iş gücü eksikliği, büyüme stratejilerimizin önünde önemli bir engel oluşturuyor” diye konuştu.

16 yıllık tecrübeyle hareket ettiklerini ifade eden Uğuz, bölgesel ölçekte büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.