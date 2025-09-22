Aydınlı eczacılar istedi, İstanbul Eczacılar Kooperatifi hayata geçirdi

Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan, Sosyal Güvenlik Kurumu Aydın İl Müdürü Tayfun Akbulut’un katıldığı açılış törenine çok sayıda eczacı katılım sağladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. M. Sait Yücel, kooperatiflerin eczacılık mesleği açısından taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Mesleki dayanışma temelli kurulan Eczacı Kooperatiflerinin sektöre öncülük etmesinden gurur duyuyoruz. Kooperatif hareketini ne kadar güçlü kılarsak, eczacının gücü de o kadar artacaktır. Meslektaşlarımızın kooperatiflere sağlayacağı destek, eczacılık mesleğinin geleceğini daha da güçlendirecektir. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte kooperatiflerle çalışmayan eczacı kalmayacak ve mesleğimizin sesi çok daha güçlenecek.”

Ecz. Sefa Karaarslan: Talebimiz karşılıksız kalmadı

Ardından söz alan Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan, İstanbul Eczacılar Kooperatifi’ne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Bugün bizim için çok özel bir gün. İstanbul Eczacılar Kooperatifi, yıllardır dile getirdiğimiz ihtiyacımızı şube açarak karşılıksız bırakılmadı. Aydın’daki meslektaşlarımız adına İstanbul Eczacılar Kooperatifi’ne teşekkür ediyorum. Eczacı kooperatifleri, bulundukları bölgelerde denge unsuru oluşturuyor ve eczacıların birlikte güçlenmesini sağlıyor. Bizler de eczacılar ve meslek birlikleri olarak kooperatiflerimizi desteklemek ve onlarla birlikte hareket etmek için daima hazırız.”

Konuşmaların ardından Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan’a plaket takdim edildi. Ayrıca, eczacılık tarihi alanında koleksiyonlarıyla bilinen Ecz. Sinem Us’un yeni çıkan kitabı “Eczanedeki Kırmızı Dolap”, Aydın Eczacı Odası’na ve Başkan Ecz. Sefa Karaarslan’a hediye edildi.