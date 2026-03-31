Ayhan Zeytinoğlu "İşsizlik oranı ocak ayında ve bir önceki yılın aynı ayına göre 0,3 puan arttı"

Kocaeli

Kocaeli Sanayi OdasıBaşkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK' in açıkladığı şubat ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. Ayhan Zeytinoğlu, Şubat ayında işsizlik oranının yüzde 8,5 olarak açıklandığını işsizlik oranının ise hem ocak ayına, hem de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,3 puan arttığını ifade etti. Zeytinoğlu, "Şubat ayında işsizlik oranındaki artışı, çalışabilir nüfusumuzun işgücüne dahil olmaması ve genç nüfusta artan işsizlik oranıyla açıklamak mümkün. Bu sorunu çözmek için sosyal politikaların gözden geçirilmesini ve kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesini önemli görüyoruz” dedi.



İstihdam edilenlerin sayısının şubat ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi arttığını dile getiren Zeytinoğlu, "Bir önceki yılın şubat ayına göre 205 bin kişi azaldı, 32 milyon 158 bin kişi oldu. Çalışan nüfusumuzun yeterli olmadığını her fırsatta vurguluyoruz" dedi. Zeytinoğlu, "Diğer taraftan sanayi sektöründeki işgücü kaybı, Ağustos 2024’ten bu yana devam ediyor, sanayide çalışan sayısı 4 milyon 753 bine geriledi. Sanayi ve ihracattaki düşüşün, döviz kurundan kaynaklı rekabet gücü kaybından kaynaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.