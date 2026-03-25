Ayhan Zeytinoğlu, yatırım malları grubundaki düşüşe dikkat çekti

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) verilerine göre mart ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 73,3 ile şubat ayına göre 0,2 puan, geçen yılın mart ayına göre 1,1 puan geriledi" dedi.

Özellikle yatırım malları grubundaki düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, "Kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın mart ayına göre 2,5 puan gerilediğini görüyoruz. Bu durum önümüzdeki ayların ihracat ve büyüme rakamları için negatif sinyal veriyor” diye konuştu.



Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,1 puan azaldı



Kocaeli Sanayi Odası olarak her ay düzenli açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Martta yüzde 70,2 ile şubat ayına göre 0,4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azaldı. Sektörlere baktığımızda ise mart ayında metal, plastik ve kauçuk ile gıda sanayi sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.