Ayşe Ünlüce belediyeler birliği başkanlığına aday
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, aday oldu. Seçim 15 Ekim Perşembe günü yapılacak
ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR
15 Ekim Perşembe günü yapılacak olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine YENİ Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi aday olarak çıkartma kararı verdi. Seçimler 15 Ekim Perşembe günü saat 14.00’de başlayacak.
Ünlüce’ye, CHP Genel Merkezi’nden destek geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında, TBB başkanvekilliği seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. CHP, YENİ Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye destek verecek. AK Parti’nin adayı ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.
TBB Meclisi'nde Partilerin Sandalye Dağılımı
800'ün üzerinde üyesi bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde siyasi partilerin temsil oranları ve üye sayıları şu şekilde sıralandı:
AKP: 304 Üye
CHP: 261 Üye
YENİ Parti: 131 Üye
MHP: 57 Üye
DEM Parti: 56 Üye
Yeniden Refah Partisi: 9 Üye
İYİ Parti: 3 Üye