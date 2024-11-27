Ayşe Ünlüce “Eskişehirlilerin mutluluğu zenginliğimizdir”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından Eskişehir’e kazandırılan Kent Lokantası’nın ikincisi Kentpark’ta açıldı. Açılışta konuşan Başkan Ünlüce, “Dayanışma ve yardımlaşmayı seven yüce gönüllü hemşehrilerime çok teşekkür ederim.” dedi.

Nüfusun dörtte biri emekli

Büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Başkan Ayşe Ünlüce, “Nisan 2024’ten bugüne kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Arka arkaya pek çok açılış yapıyoruz. Önümüzdeki ayda daha önce söz verdiğimiz gibi Emek Kafemizi hayata geçiriyoruz. Aralık ayında da onun açılışını gerçekleştireceğiz. Müjdemizi vermiş olalım. Yine biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Aktif Yaşam Parkı’mızı açtık. Eskişehir hep gençlik şehri olarak biliniyor ama nüfusumuzun neredeyse dörtte biri emekli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Emekli vatandaşlarımızın da 50 yaş üstünde olduğunu düşünürsek, bizim gerçekten kıdemli vatandaşlarımıza da çok önemli hizmetler götürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.” dedi.

Kent Lokantası’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Aşevinin hizmetlerine devam ettiğini hatırlatan Başkan Ünlüce, “Aşevinde biliyorsunuz ücretsiz yemek dağıtımımız evlere kadar devam ediyor. Ne mutlu bize ki, tamamına yakını siz değerli Eskişehirlilerin bağışlarıyla oluşuyor. Ben tekrar bağış yapan, hayırsever Eskişehirli vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

Yapılan bağış yenen yemekten fazla

Başkan Ünlüce, “Bir kentin asıl zenginliği o kentte yaşayan insanların mutluluğudur. Kent Lokantamızda başlattığımız Askıda Yemek uygulamasında Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek'in çok büyük desteği oldu. Ne mutlu bize ki; şu anda yapılan bağış, yenen yemekten daha fazla. Dayanışmayı seven, yardımlaşmayı seven hemşehrilerimizin yüce gönüllülüğüne buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Eskişehir’in ilk kadın belediye başkanı olarak buradan sizleri selamlamaktan dolayı büyük bir gurur duyduğumu tekrar söylemek istiyorum.” diyerek Kent Lokantasına bağışlarıyla destek olanlara teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik örneği

Açılışta konuşan CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Sizler uzun yıllardır Eskişehir'de Yılmaz Hocamızla başlayan ve devam eden bir akımı sürdürme gayreti içindesiniz. Burada gördüğümüz kent lokantası bir amblemden ötedir. Türkiye'nin bütün coğrafyalarında bu amblemi nerede görürseniz bilin ki orada bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı vardır.” dedi.

Kent Lokantası’nın sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Talat Yalaz, “Bugün burada açılan kent lokantaları sosyal belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisidir. Sadece burada vatandaşlarımıza bir yemek hizmeti değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın, eşitliğin ve sosyal adaletin de vurgulandığı çok önemli bir hizmet hayata geçiriliyor.” diyerek Kent Lokantası’nın açılmasında emeği geçenleri kutladı. Açılış sonrası Başkan Ünlüce ve Gökhan Zeybek vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Kafe hizmeti de verecek

Kent Lokantası merkezdeki lokantadan farklı olarak kafe hizmeti de verecek. Lokanta hafta içi 5 gün, kafe ise haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek. Kent Lokantası’nda yemek servis hizmeti öğlen 12.00 ve 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kafe ise gündüz 10.00 ile akşam 18.00 arası açık olacak. Vatandaşlar yemek yemenin yanı sıra kafe hizmetlerinden de yararlanabilecek ve keyifli vakit geçirebilecek. Bir öğün yemeğin 65 TL’ye sunulacağı lokantada “Askıda Yemek” uygulaması da devam edecek. Açılışın ilk gününde de birçok hayırsever askıda yemek desteği verirken, Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can da tüm mahalle sakinleri adına kabak tatlısı yapılmak üzere 500 kabak bağışında bulundu.