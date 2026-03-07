Ayşegül İçöz, Madame Beauty Wellness ile 17 kişiye istihdam sağladı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Lise sonrası yüksek puan almasına rağmen dönemin sosyal ve ailevi koşulları nedeniyle üniversite eğitimine devam edemeyen İçöz, kısa süreli bir muhasebe deneyiminin ardından evlilikle birlikte iş hayatına ara verdi. Ancak öğrenme tutkusu hiç bitmedi. Üç çocuk annesi olan İçöz, yıllar boyunca kişisel gelişim, iletişim ve farklı alanlarda eğitimler aldı; çocuklarının eğitim sürecine aktif şekilde dahil oldu. Mesleğe dönüş kararı ise oğlunun teşvikiyle geldi. Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı programlarda yaklaşık 826 saatlik zorunlu eğitimi tamamlayan İçöz, yazılı ve uygulamalı sınavları geçerek ustalık belgesi aldı. Bununla yetinmeyip masaj, cilt bakımı ve kozmetik alanında ek eğitimler alarak sektöre donanımlı bir giriş yaptı.

Erenköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren Madame Beauty Wellness; güzellik hizmetlerinin yanı sıra pilates stüdyosu, masaj departmanı ve yaşam koçluğu hizmeti sunan bütüncül bir merkez olarak konumlanıyor. Kuaförlük, lazer epilasyon, cilt bakımı ve özel gün hazırlıklarına yönelik VIP hizmetlerin verildiği merkezde tüm çalışanlar kadın ve danışan kabulü de yalnızca kadınlara yönelik. Merkezde 11 kadın çalışan görev yapıyor. İçöz, hijyen, mahremiyet ve kalite standartlarının bizzat kendi kontrolünde olduğunu vurguluyor.

Kadınlara özel yapı nedeniyle erkek danışan kabul etmeyen işletme, artan talep üzerine erkekler için ayrı bir şube modelini hayata geçirdi. Köşk Mahallesi’nde yaklaşık bir yıl önce açılan Menlab Kayseri Erkek Bakım Merkezi’nde altı kişilik erkek ekip görev yapıyor. Spa ve hamam alanı, masaj, lazer epilasyon, cilt bakımı ve erkek kuaför hizmetleri sunulan merkezde kullanılan cihaz ve ürün seçimi de İçöz’ün koordinasyonunda yürütülüyor. Böylece iki şubede toplam 17 kişilik istihdam ediliyor.

“Kontrol edemeyeceğim bir yapıya girmek istemiyorum”

Açılış sürecinde “Bu yaştan sonra ne gerek vardı?” eleştirileriyle karşılaştığını belirten İçöz, bugün aynı çevreden destek gördüğünü ifade ediyor. Kayseri’nin yanı sıra çevre iller ve yurt dışından da danışan ağırladıklarını, yalnızca bir uygulama kaleminde iki yıl içinde yaklaşık 1bine yakın işlem gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Artan bilinirlikle birlikte yurt içi ve dışından franchise teklifleri aldıklarını belirten İçöz, bu konuda temkinli: “Markanın gücü, burada birebir bulunmam ve kaliteyi doğrudan denetlememden geliyor. Kontrol edemeyeceğim bir yapıya girmek istemiyorum” diyor. Kısa vadede agresif şubeleşme planı bulunmuyor. Orta ve uzun vadede ise kozmetik ürün üretimi ve eğitim alanında ilerleme hedefi öne çıkıyor. İçöz, ilerleyen dönemde güzellik uzmanlığı ve yaşam koçluğu alanında eğitmenlik yapmak ve deneyimlerini kitaplaştırmak istiyor. “Bu işi ticari kaygıyla değil, doğru bir iş ortaya koyma amacıyla kurdum” diyen İçöz, markasını kaliteden ödün vermeden uzun yıllar ayakta tutmayı hedefliyor.