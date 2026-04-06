Ayva “Türkiye, kalite ve terminde Avrupa’nın önünde”

Abdullah Sönmez/Eskişehir

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 bin 500 metrekarelik alanda üretim yapan Ayraf Tel Ürünleri, beyaz eşya sektörüne yönelik geniş ürün gamıyla hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretimini sürdürüyor. 2005 yılında Yavuz Ayva tarafından kurulan şirketin temelleri ise 1988 yılına, Manisa’da farklı bir ortaklık yapısıyla başlayan üretim tecrübesine dayanıyor. Buzdolabı ve soğutucu içi tel raflar, derin dondurucu sepetleri, fırın içi ızgaralar, çamaşır sepetleri, ısıtıcı önü ızgaraları ve müşteri talebine göre kesilmiş teller gibi çok sayıda ürünü portföyünde bulunduran Ayraf Tel Ürünleri, üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını Fransa, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

"Türkiye kalite açısından hâlâ Avrupa’nın önünde"

Ayraf Tel Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Berke Ayva, küresel ölçekte artan rekabetin sektörü baskıladığını belirterek, Çin’in fiyat odaklı rekabetine rağmen Türk üreticilerinin kalite ve teslim süresi açısından önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Ayva, “Geçtiğimiz yıl işlerimizde ciddi bir sıkıntı yaşamadık ancak özellikle iç piyasa dalgalı bir seyir izliyor. Talep bir yükseliyor, bir düşüyor. Avrupa pazarı bu süreçte daha temkinli hareket ediyor. Çin fiyat konusunda sektörde ciddi bir baskı oluşturuyor ancak Türkiye kalite açısından hâlâ Avrupa’nın önünde. Özellikle termin süresi bakımından Çin bu seviyeyi yakalayabilmiş değil. Bu avantajımızla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Hedef dışa bağımlılığı azaltmak

Ayraf Tel Ürünleri’nin önümüzdeki dönem stratejisinin temkinli büyüme üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Berke Ayva, şirketin uzun vadeli hedefleri arasında üretimde dışa bağımlılığı azaltmanın öne çıktığını dile getirdi. Berke Ayva, sözlerine şöyle devam etti: “Büyümek istiyoruz ancak bunu kontrollü yapmak bizim için çok önemli. Amacımız hızlı değil, kaliteli büyümek. Kalitemizi bozmadan, kendi yolumuzu koruyarak ilerlemek istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri şirketin kendi kendine yetebilir hâle gelmesi. Ham maddeyi alıp teli kendimiz çekmek, kaplamasını kendi bünyemizde yapmak ve nihai ürünü raf olarak çıkarmak istiyoruz. Dışarıya bağımlı olmadan üretim yapmayı hedefliyoruz.”

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının şirketin önemli odak alanlarından biri olduğunu belirten Ayva, üretimin büyük bölümünün kurumsal firmalardan gelen özel talepler doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. Ayva, Bununla birlikte dolap içi düzenleyiciler ve banyo grupları gibi kendi ürünlerini de geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

“Rekabetin anahtarı robotikleşme”

Beyaz eşya sektöründe müşteri beklentilerinin son yıllarda belirgin şekilde arttığına dikkat çeken Berke Ayva, kalite belgeleri, karbon ayak izi ve su ayak izi gibi kriterlerin artık standart talepler hâline geldiğini kaydetti. İş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü zorladığını belirten Ayva, “Bugün diğer ülkelerle rekabet edebilmenin en önemli yolu robotikleşmeden geçiyor.

Bizim en büyük maliyet kalemimiz iş gücü. Bu durum rekabet gücümüzü zorluyor. Orta Doğu ülkeleri bu alanda ciddi yatırımlar yaptı ve iş gücü maliyetleri bizimle kıyaslandığında çok daha düşük. Robotikleşme konusunda teşviklerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi hâlde rekabet avantajını korumak giderek zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.