AZF Mekatronik dış pazara yöneliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

AZF Mekatronik, ürettiği her makine ve otomasyon sisteminde son teknolojiyi kullanıyor. Konya Arlı Sanayi Sitesindeki merkezinde ürettikleri makinelerle, 10 kilogramdan 1500 kilograma kadar her türlü taneli, toz, sıvı ve granüllü ürünlerin hassas gramajlama sistemleri ile paketlenebileceğinden bahseden AZF Mekatronik Kurucusu Bayram Kaya, paketleme, dolum ve benzeri alanlarda kullanılan makineleri özenle ve kaliteli şekilde ürettiklerini söyleyerek, “Otomasyon sistemlerimiz ile silo panosu, değirmen panosu, eleme tesisi panosu, akıllı depolama sistemleri, BMS otomasyon sistemleri, MCC ve DDC panosu gibi birçok alanda müşterilerimizin çözüm ortağı oluyoruz. Üretim aşamasında gösterdiği hassasiyeti, satış sonrasında montaj ve servis hizmetleriyle de gösteriyoruz. Müşterilerimizin her zaman ulaşabileceği uzman personelimizle, karşılaştıkları sorunları en kısa sürede gidermeye gayret ediyoruz.” dedi.

Uzun yılların verdiği tecrübelerle 2023 yılının Ağustos ayında kurulan AZF Makine’nin kapasitesini kısa bir sürede yeni bayilikler alıp, yatırımlar yaparak yüzde 80 artırdıklarını söyleyen Bayram Kaya, “Çalışma alanlarımız çeşitli olduğu için elektrik, elektronik, yazılım ve otomasyon gibi bölümlerde iç pazarın yüzde 30’luk kısmına hitap ediyoruz. Üç aylık bir süreçte 500 bin dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Mikrodev, Dwyer gibi önemli firmaların bayiliklerini aldık. Ayrıca firmamız İhracatçılar Birliği üyesidir. İmalatımızda olan ürünleri Rusya, Azerbaycan ve Mısır başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Yıllık ciromuzun yüzde 25’lik kısmını ihracattan karşılıyoruz” dedi. İmalat için kullanılan ürünlerin satışının Dolar bazlı yapıldığını söyleyen Kaya, iç piyasada bu ürünlerin satışında zorlandıklarını, bu yüzden yurtdışı pazarına açılmak istediklerini ve yurtdışındaki fuarlara katılmaya gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Yeni dönem planlamaları hakkında bilgiler veren Kaya, “Hedeflerimiz arasında robotik paketleme makinalarını daha ekonomik hale getirerek, Türkiye iç pazarına açılmak var. Bunun için Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız. Piyasada daha rekabetçi olabilmek adına elektronik imalatımıza yatırım yaparak daha kontrollü ve daha verimli üretimler içinde çalışmalarımız devam etmektedir. Robotik paketleme sistemleri, her kapasiteye uygun paketleme makinaları gibi yatırımlarımızı 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdik. Yatırımlarımızı iç ve dış piyasaya tanıtabilmek için İDMA Fuarcılık ile sözleşmemizi imzalayıp İstanbul’da düzenlenecek olan İDMA Değirmencilik Fuarında yerimizi alıp katılımımızı gerçekleştireceğiz. 2024 yıldaki yatırımlarımız daha hızlı ve daha rekabetçi olabilmesi için lazer sac kesim makinası, abkant pres gibi yeni makina alımlarımız olacaktır. MFİ Metal ve AZF Mekatronik ortaklığında eleme tesisi ve yatay silo projesini de faaliyete geçireceğiz” şeklinde konuştu.