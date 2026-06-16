BAE ile yatırım köprüsü güçleniyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkiler yeni bir ivme kazanıyor. İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Fırsatları Toplantısı”, iki ülke iş dünyasını aynı çatı altında buluştururken, toplantı kapsamında gerçekleştirilen 205 ikili iş görüşmesi yeni yatırım ve ticaret kapılarının aralanmasına zemin hazırladı. Yenilenebilir enerji, lojistik, sağlık teknolojileri, gıda, yazılım ve turizm başta olmak üzere stratejik sektörlerde iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği organizasyonda, İzmir’in Körfez bölgesine açılan önemli bir üretim ve yatırım üssü olma potansiyeli öne çıktı.

Al Dhaheri: Türk üretim sisteminin yüksek rekabet gücüne inancımız tam

2026 Birleşik Arap Emirlikleri–Türkiye Sanayi Turu kapsamında Ege’nin incisi İzmir’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirterek sözlerine başlayan Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, İzmir dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Türk üreticileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen yatırım ve sanayi grupları ile buluşturmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nin en hızlı büyüyen dördüncü ticaret ortağı olduğunu belirten Al Dhaheri, Türk üretim sisteminin yüksek rekabet gücüne olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Özgener: “Stratejik sektörlerde iş birliği önem taşıyor”

İki ülke arasındaki ilişkilerin, 2023 yılında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ile önemli gelişmeler kaydettiğinin altını çizen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ülkelerimiz arasındaki gümrük vergilerinin kaldırılması, ticaretimizin gelişmesine katkı sağlarken, hizmet ticareti, kamu alımları ve KOBİ’lere yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler de yeni iş birliği alanları yaratıyor. Tüm dünyayı ve özelikle de körfez bölgesini olumsuz etkileyen savaşın sona ermesiyle birlikte bölgenin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret ve yatırımlar açısından daha da güçleneceğini düşünüyoruz” dedi.

İzmir’in, Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilebileceği ticari ve ekonomik iş birliklerine ilişkin değerlendirmeler yapan Özgener, “Yenilenebilir enerji, lojistik, otomotiv, yazılım, kimya, tarım, gıda ve sağlık teknolojileri gibi stratejik sektörlere odaklanan buluşmaların karşılıklı fırsatların daha yakından değerlendirilmesine imkân sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.