Bafra TSO Alaçam ve Yakakent iş dünyasıyla ekonomiyi konuştu

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Bafra TSO tarafından Alaçam ve Yakakent ilçelerinde faaliyet gösteren oda üyelerine yönelik kahvaltı programı ve istişare toplantısı düzenlendi. Alaçam Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa; Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Meclis Başkanı Hakan Yıldırım, yönetim ve meclis üyeleri ile ilçelerde faaliyet gösteren oda üyeleri katıldı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen programın ardından düzenlenen istişare toplantısında, Alaçam ve Yakakent’te faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştığı sorunlar, talepler ve beklentiler masaya yatırıldı. Üyelerin yönelttiği soruların da yanıtlandığı toplantıda, iş dünyasının sahadaki ihtiyaçları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

OSB yatırımları gündemde

Toplantının önemli gündem başlıkları arasında Alaçam Organize Sanayi Bölgesi ile Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer aldı. Söz konusu bölgelerde yürütülen çalışmalar, mevcut süreç ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Alaçam ve Yakakent’te hayata geçirilmesi planlanan sanayi yatırımlarının bölgenin üretim, istihdam ve ticaret kapasitesine sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, yatırımların ilçelerin ekonomik geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, oda olarak üyelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, bölgedeki işletmelerin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu da ilçelerindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.