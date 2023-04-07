Bağış miktarının tamamı vergi matrahından düşülecek           

Sabiha TOPRAK



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), depremden etkilenen illerimizi ayağa kaldırmak ve evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için ‘El Verin Ev Yapalım’ sloganı ile ‘Türk İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’nı başlattı. Kampanyanın kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından Kocaeli Sanayi Odası (KSO) da harekete geçti.

TOBB’un 1 Milyar Türk Lirası nakdi desteği ile başlayan konut seferberliği kampanyasının yaygınlaşması ve destek bulması için KSO’da bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un yönetiminde gerçekleşen toplantıya Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ve KSO Meclis Üyeleri katıldı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, detayları netleşen kampanya hakkında bilgilendirmede bulunarak, destek olunması çağrısı yaptı.

İş dünyası olarak seferber olduk

Zeytinoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadık. 50 binden fazla canımızı kaybettik, yüzbinlerce yapı yıkıldı ve kullanılmaz hale geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Her milli meselede olduğu gibi TOBB olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için elimizden gelen her şeyi seferber ettik.

Günümüz itibariyle deprem bölgesindeki en önemli ihtiyaç ise barınma. Bu kapsamda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı ile İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’nı başlattık. İş dünyası olarak afet bölgesinde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilmesini amaçlıyoruz. TOBB olarak tüm kaynaklarımızı bu hayırlı iş için seferber ettik.

Destek çağrısında bulundu

TOBB ve iştirakleri tarafından kampanyaya 1 Milyar TL nakdi katkı verildi. Kampanyanın detayları netleşti kısaca söz etmek istiyorum; kampanyaya istediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Bağış miktarının tamamı vergi matrahından düşülebilecek. Konut yapılacak bölgeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek. İhale süreci ise TOBB tarafından yürütülecek.

Konutlar TOKİ standartlarına uygun olarak inşa edilecek ve yapı denetimini de TOKİ yapacak. İnşaatların tamamlanmasından sonra konutlar kura ile sahiplerine verilecek.” Sözlerini sürdüren Zeytinoğlu iş dünyasına çağrıda bulunarak, “Bu mesele bir gönül meselesi. 1999 depreminde bizler de çok zorluklar yaşadık. Bu nedenle şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için sizlerden kampanyaya destek bekliyoruz. Bu konu hepimiz için çok önemli” ifadelerini kullandı.