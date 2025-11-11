Bağyurdu OSB Atıksu Arıtma Tesisi için teklif topluyor

EKONOMİ / İZMİR

Kurulduğu günden bu yana çevre dostu bir anlayışla organize sanayi bölgesi yapılanmasını gerçekleştiren Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Yeşil OSB hedefinde bir aşamayı da geride bırakıyor. Dünya Bankası finansmanlı Türkiye OSB Projesi kapsamındaki BAYOSB Atıksu Arıtma Tesisi için teklif toplama dönemi başladı. BAYOSB’nin Yeşil OSB vizyonunda yeni bir eşik aşılırken, ihale öncesi son aşama olan teklif toplama 10 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek.

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, atıksu arıtma tesisi yapım işi için resmen teklif toplamaya başladı. İhale dokümanına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeşil OSB portalı üzerinden erişiliyor ve başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim ediliyor. Bu yatırım ile BAYOSB, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü çevre duyarlılığında yeni bir eşiği aşmış ve Yeşil OSB yaklaşımını daha görünür bir seviyeye ulaştırmış olacak.

Telseren: “Yeşil OSB hedefli çalışmalarımız sürüyor”

Yeşil OSB anlayışının altyapıdan üretim pratiklerine kadar bütünsel bir program olduğunu söyleyen BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, “Kuruluşumuzdan bu yana çevreye duyarlı, düşük su tüketimli ve verimli üretimi önceleyen bir planlama izliyoruz. Bugüne kadar GES tesisimizi kurduk. Şarj istasyonumuzu faaliyete geçirdik. Teknolojik altyapı projesinin de ihalesini yeni yaptık. Atıksu arıtma tesisi de bu çizginin doğal bir devamı ve en güçlü adımı olacak. Çok önemli bir eşiği aşıyoruz” dedi.

Günlük kapasitesi 1500 metreküp olacak

Telseren, arıtma tesisinin Yeşil OSB hedefleri içindeki yerine de dikkat çekti. Arıtma tesisinin günlük kapasitesinin 1500 metreküp olacağını dile getiren Telseren, bu yatırımla çevre standartlarını yükseltirken rekabetçiliği de artıracaklarını, bu adımı bölgenin yeşil dönüşüm yol haritasının temel halkası olarak gördüklerini söyledi.

İhale için teklif toplamada son gün 10 Aralık

Teklif toplama sürecinin resmen başladığını belirten Telseren, “Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında yapılacak ihalemize teklifleri almaya başladık. Teklif dosyalarını en geç 10 Aralık 2025 günü saat 10.30’a kadar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslimini bekliyoruz” diye konuştu.