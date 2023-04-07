BAİB Başkanı Çavuşoğlu: Kriz ve savaşa rağmen ihracat tam gaz

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2023 yılı Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Antalya, Burdur ve Isparta’dan bin 638 firmanın 152 ülkeye ürün ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, ‘’Mart atında yapılan ihracat yüzde 3,45 artarak 245 milyon 639 bin 749 dolar döviz girdisi sağlandı. 2023 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise toplam ihracat yüzde 3,19 artışla 673 milyon 137 bin 240 dolara ulaştı’’ dedi.

Mayıs ayında toplam ihracatta 1 milyar dolar barajını aşmayı beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, mart ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini, bunu sırasıyla maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörünün takip ettiğini söyledi.

Savaşa rağmen Rusya ve Ukrayna’ya ihracat arttı

Türkiye’nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa rağmen bu iki ülkeye yapılan ihracat, geçen yıla göre önemli artış yaşandığına dikkat çeken BAİB Başkanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ‘’Mart ayında iki ülke arasındaki savaşa rağmen Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 112,28, Ukrayna’da ise yüzde 285,79 artış oldu. Almanya ve Romanya pazarında ise bir miktar düşüş var. Almanya ve Romanya ihracatta düşüşe rağmen yine bölgenin en önemli pazarı olmayı sürdürdü. Blok mermer ihracatının bir numaralı alıcı ülkesi olan Çin ise bölge ihracatında 5. sırada yer aldı.

Yılın 3 aylık döneminde ise en fazla ihracat yüzde 59,55 artış ile yine Rusya’ya gerçekleşmiş oldu. İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada Ukrayna, dördüncü sırada da Çin yer aldı.’’

UR-GE Projeleri

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracatı artırmak ve yeni Pazar arayışları için yaş meyve sebze, gıda ve doğaltaş sektörlerine yönelik 3 yeni URGE projesi düzenlediklerini, üye firmaların UR-GE Projelerine katılmaya ve ihracatlarını artırmaya davet etti.

Üretime odaklanılmalı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik de Mart ayında Burdur’dan 19 milyon 871 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi. Keyik, şunları kaydetti: ‘’Burdur’un 2022 yılı mart ayı ihracatı 24 milyon 728 bin 660 dolar, bu yılın mart ayı ihracatı ise yüzde 19,6’lık düşüşle 19 milyon 871 bin 850 dolar oldu. 2022 yılı ilk 3 aylık dönemindeki ihracatımız 70 milyon 308 bin 300 dolar idi. Bu yılın aynı döneminde yüzde 23’lül düşüş oldu ve 54 milyon 136 bin 540 dolar ihracat gerçekleşti. İhracattaki düşüş ülkemizin yaşadığı felaketlerden ve ABD ile Çin gibi en büyük ihracatçı ülkelerin ilimizden yaptığı ithalatı azaltmasından kaynaklanmaktadır.’’

Ticaret ve sanayinin odağına üretim ve ihracatın alınması gerektiğini ifade eden Yusuf Keyik, ‘’İçerisinde bulunduğumuz ekonomik toparlanma sürecinde; tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaretteki yaralarımızı sararak ekonomik büyümeyi sürdürebilmemiz için yol haritamız iç pazarda tüketilen bir üretim, dış pazarda hacmini artıran bir ihracat olmalıdır” dedi.