Bakan Bayraktar, Başkan Genç’i ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Ahmet Metin Genç'ten şehirdeki çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Başkan Genç, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’ı şehrimizde ve belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şehrimizin devam eden yatırımları ile planlanan projeler hakkında kendilerine kapsamlı bilgiler sunduk. Trabzon’umuzun enerji, altyapı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda merkezi idaremizle güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın Trabzon’a verdiği destek ve yakın ilgisi bizler için son derece kıymetlidir” dedi.

Trabzon, vizyonuyla bölgemizin en önemli şehri

Bakan Bayraktar ise, yaptığı konuşmasında “Trabzon Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ederek Belediye Başkanımızdan yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldık. Trabzon, sahip olduğu potansiyel ve vizyonuyla bölgemizin önemli şehirlerinden biridir. Şehrimizin enerji altyapısını güçlendirecek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü projeyi yakından takip ediyoruz. ” diye konuştu.