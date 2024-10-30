Bakan Bayraktar, “Enerji Zirvesi” için GTO’ya geliyor

GAZİANTEP

"Gaziantep'in Enerjisi Türkiye'nin Gücü" sloganıyla düzenlenecek Gaziantep Enerji Zirvesi hakkında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Zirve’de enerji sektörüne yön veren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getireceğiz. Cuma günü Enerjinin kalbi Gaziantep’te atacak.” dedi.

Zirve hakkında bilgi de veren Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Oldukça verimli geçeceğini düşündüğümüz ve sunuculuğunu ünlü Gazeteci Hakan Çelik’in üstleneceği Gaziantep Enerji Zirvesi’nde paralel oturumlarla Akaryakıt Sektörüne Bakış, Lisanssız Güneş Enerjisi Üretimindeki Mevcut Durum, Yenilenebilir Enerji Ekosistemi ile Sanayi Bina Sektörü ve Enerji Verimliliği konularını birbirinden değerli uzmanlar ve konuklar eşliğinde enine boyuna tartışacağız. Saat 10.00’da başlayacak Zirve için tüm sektör temsilcilerini GTO’ya davet ediyoruz.”