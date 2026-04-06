Bakan Kacır, Bilişim Vadisi’nde 42 Türkiye mezunlarına diplomalarını takdim etti

Kocaeli

Türkiye’de nitelikli yazılımcı yetiştirme hedefiyle Bilişim Vadisi bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen 42 Türkiye’nin ilk mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş başta olmak üzere, 42 Türkiye okullarına katkı ve destek sağlayan 14 firmaya plaket takdim etti.

42 Okulları’nın öğretmensiz eğitim modeliyle dikkat çektiğini belirten Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Sizler Türkiye’de öğretmensiz bir okulda ekip arkadaşlarıyla öğrenmeyi öğrenmiş ilk mezunlarsınız. Bu anı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün İzmir’den İstanbul’a, oradan Bakü’ye uzanan büyük bir ekosistemden söz ediyoruz. 800’ü aşkın şirket ve 10 bine yakın çalışanıyla mobiliteden yapay zekâya, siber güvenlikten finans teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren güçlü bir merkeziz” ifadelerini kullandı.

“İnşa edersek gelirler”

Türkiye’nin teknolojiyi insanlık yararına kullanma sorumluluğu taşıdığını belirten Tüzgen, “Bu topraklardan çıkacak teknoloji insanlığa zarar vermek için değil, değer katmak için kullanılacak. Bu bizim sorumluluğumuz ve ayrıcalığımız.İnşa edersek gelirler. Siz inşa edeceksiniz ve gelecekler. Gelecek sizinle parlak, Türkiye sizinle güçlü, Bilişim Vadisi sizinle büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Tüzgen, “Burası, Türkiye’den global pazarlara açılmak isteyen teknoloji firmaları için bir kalkış noktası, dünyanın dört bir yanından gelen şirketler içinse güvenli bir iniş alanı. Bir zamanlar Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan Atatürk Havalimanı da artık ‘Terminal İstanbul’ vizyonuyla bu ekosistemin parçası olacak” dedi.

“Amacımız gençlerin potansiyelini açığa çıkarmak”

42 Türkiye ile yürütülen iş birliği kapsamında öğrencileri bir yıl süreyle stajyer olarak istihdam ettiklerini belirtenHepsiburada’nın CTO’su Alexey Shevenkov, “Bugün burada, karşımda yalnızca yazılım öğrenmiş gençler değil, zorlu bir yolu göze alarak konfor alanından çıkmış gerçek teknoloji tutkunlarını görüyorum. Bizler, 42 Türkiye’ye en başından beri büyük bir inançla yaklaştık; amacımız gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak fırsatlar yaratmak, cesaretlerini artırmak ve hayallerini gerçeğe dönüştürürken yanlarında olmak” şeklinde konuştu

“Milli Teknoloji Hamlesi’ne kıymetli katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,“Yazılım camiamızın gücüne güç kattığımız bu anlamlı günde mezunlarımızı tebrik ediyorum. Tamamladıkları verimli eğitim sürecinin ardından gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne kıymetli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Yazılımda tam bağımsızlık hayati öneme sahip”

Yazılımın yeni dünyanın merkezinde yer aldığını vurgulayan Kacır, “Bugün dünyanın en değerli şirketlerinin büyük çoğunluğu teknoloji ve yazılım firmalarından oluşuyor. Yeni ekonomik düzen, yazılım kodlarıyla şekilleniyor. Bu nedenle yazılımda tam bağımsızlık, Türkiye’nin istikbali açısından hayati öneme sahip” şeklinde konuştu.

Nitelikli insan kaynağının önemine işaret eden Kacır, “Yazılımda kalıcı ve sürdürülebilir bir güç inşa etmenin yolu, analitik düşünebilen, problem çözebilen ve üretim kültürüne sahip insan kaynağı yetiştirmekten geçiyor” ifadelerini kullandı.