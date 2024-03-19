Bakan Kacır: Endüstri bölgelerini kamu-özel iş birliği modeliyle kuracağız

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, havayolları, köprüler ve hastaneler için uygulanan kamu-özel işbirliği modelinin endüstri bölgelerinin kurulmasında da kullanılacağını açıkladı. Kacır, böylece kamulaştırma ve alt yapı maliyetlerinin hızla finanse edilmiş olacağını ifade etti.

İzmir’de sanayicilerin yatırım yapacak arsa sorununa çözüm olarak Sanayi Alanları Master Planı hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Kacır, “Sanayi Alanları Master Planı’nı tamamlayıp 10-15 yıllık alanlar oluşturacağız. Raylı sistem ve liman bağlantılarını merkeze alarak hızlı bir sanayileşmeye geçeceğiz” diye konuştu.

Tıpkı köprü, havayolu ve şehir hastanelerinde olduğu gibi bir sistemi büyük endüstri merkezlerinin kurulmasında da hayata geçireceklerini vurgulayan Kacır, “Kamu-özel işbirliği ile büyük ölçekli endüstri bölgelerinin oluşturulmasında bu sistemi uygulayacağız. Böylece kamulaştırma, altyapı maliyetlerini hızlıca karşılayacak bir finansman modelini uygulamış olacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin Çin ve Uzak Doğu ülkelerine göre avantajlı olduğunu dile getiren Kacır, “Genç iş gücümüzü doğru yetiştirirsek en büyük avantajımız bu gençler olacak. Böylece Çin ve Batı ülkelerinden yatırımları çekebiliriz. Nitelikli eğitim ile de bu gençlerin sanayide ara eleman olmasını hedefliyoruz. Yatırım teşvikleriyle ilgili de kapsamlı bir reform yapıyoruz. Yatırım kredilerinde finansman desteği vereceğiz. Ama mesleki eğitimle ilgili yatırımcı firmalara ev ödevlerimiz olacak. Yatırım teşviki alanlar mesleki eğitme sahip çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgacılar’ın konuşmasında iş dünyasının eğitim-üretim şurası talebine cevap olarak, ilk şurayı İzmir’de gerçekleştireceklerini vurgulayan Kacır, sanayicilerin istediği eğitim modelinin hayata geçeceğini dile getirdi.

“Ara eleman sıkıntısı devam ediyor”

Enflasyondan kutuplaşmaya kadar birçok etkenin üretimi zorlaştırdığını aktaran EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “En önemli sorunlarımızın başında ara eleman sıkıntısı geliyor. Yaptığımız anket ve çalışmalarda herkes günün ihtiyacıyla örtüşmeyen ve üniversitede okutulan derslerin iş hayatında bir karşılığının olmaması bizim için önemli bir sorun. Bize hangi ülke uygunsa o ülkenin eğitim sistemini uygulamalıyız” dedi.

“Atık OSB’yi kuralım”

Sanayi arsası bulamadıklarını söyleyen Yorgancılar “Karşımızda ya SİT ya da mera özellikli alanlar çıkıyor. Mera özelliğini kaybeden yerlerin sanayiye kazandırılması gerek. Türkiye’de hiç olmayan Atık Organize Sanayi Bölgesi’ni kurmayı hedefliyoruz. Fakat yer yok. Eğer yer olursa yatırımcı hazır, hemen kurarız” diye konuştu.

Ar-Ge merkezlerinin inovasyon ve buluş yapmak yerine vergi indirme merkezi haline geldiğini açıklayan Yorgancılar, “Kentimizde 20 AR-GE merkezimiz var ama ihracatta kilogram başına 1,57 dolar kazandırıyor. Bunca ARGE merkezi ne yaptı ya da yapamadı ki kilogram başına ihracat rakamı önceki yıllara oranla aynı kaldı. Yapılan AR-GE’nin karşılığında destekler verilmezse bu merkezler Ür-Ge merkezi olmaktan öteye geçemez. Gerçekten AR-GE merkezlerinde yüksek teknoloji üretirsek kilo başı ihracat rakamımız 3-4 dolara çıkar” dedi.