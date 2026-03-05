Bakan Kacır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Kocaeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır çeşitli ziyaret ve program için Kocaeli’de gün boyu temaslarda bulundu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek programına başladı. Bakan Kacır daha sonra Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığıyla Kocaeli’de destek verilecek 6 projenin imza törenine katıldı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nı ve MHP Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kacır, İl Başkanı Dr. Şahin Talus, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tahir Büyükakın tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlanan Bakan Kacır’a kentte yürütülen projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ÜNİAK Kocaeli Üniversitesi’nin düzenlediği iftar programına katılmak üzere KOÜ Umuttepe Kampüsü’ne geçti. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak’ın da hazır bulunduğu iftarda yüzlerce öğrenci aynı sofrada oruç açtı. Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri’nin başkanları ile yaptığı toplantının ardandan programını sonlandırdı.