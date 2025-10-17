Bakan Kacır, Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde incelemelerde bulundu

Kocaeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin en büyük petrokimya tesislerinden biri olan Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarete Kocaeli Valisi İlhami Aktaş eşlik etti.

Bakan Kacır, rafineride gerçekleştirilen saha gezisi sırasında teknoloji yatırımları, üretim süreçleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sanayi yatırımlarının Türkiye ekonomisindeki önemine değinen Kacır, “Sanayimiz, ülkemizin kalkınmasının lokomotifi olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.