  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Bakan Kacır, Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde incelemelerde bulundu
Takip Et

Bakan Kacır, Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Tüpraş İzmit Rafinerisi’ni ziyaret ederek teknoloji yatırımları, üretim süreçleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kacır, Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde incelemelerde bulundu
Takip Et

Kocaeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin en büyük petrokimya tesislerinden biri olan Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarete Kocaeli Valisi İlhami Aktaş eşlik etti.

Bakan Kacır, rafineride gerçekleştirilen saha gezisi sırasında teknoloji yatırımları, üretim süreçleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sanayi yatırımlarının Türkiye ekonomisindeki önemine değinen Kacır, “Sanayimiz, ülkemizin kalkınmasının lokomotifi olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Şehirler
Aybak Tarım, ‘Sütübol’ ile kalite ve verimliliği artırıyor
Aybak Tarım, ‘Sütübol’ ile kalite ve verimliliği artırıyor
Logo Yazılım ve Visa iş birliğiyle fintek alanında Türkiye’de bir ilk
Logo Yazılım ve Visa iş birliğiyle fintek alanında Türkiye’de bir ilk
ASKON Konya, tarım ile sanayiyi aynı sofrada buluşturdu
ASKON Konya, tarım ile sanayiyi aynı sofrada buluşturdu
İzi İnvest, faizsiz 60 ay vade ile ev sahibi yapıyor!
İzi İnvest, faizsiz 60 ay vade ile ev sahibi yapıyor!
Bursa’daki OSB’ler “Yeşil OSB” olma yolunda bir araya geldi
Bursa’daki OSB’ler “Yeşil OSB” olma yolunda bir araya geldi
BURULAŞ ve ULUTEK Bursa’nın ulaşımı için birlikte çalışacak
BURULAŞ ve ULUTEK Bursa’nın ulaşımı için birlikte çalışacak