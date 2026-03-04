Bakan Kacır ve MARKA, Kocaeli’ye 32 milyon TL’lik destek sağlayacak

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen 6 projenin imza töreni Valilik makam salonunda gerçekleştirildi.

İmza törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Muzaffer Elmas, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlü Ali Ulvi Özerdem, İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu, İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, S. S. Esentepe Kanatlar Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sinan Emren, S.S. Kefken ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hayri Uçar katıldı.

MARKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek verdiği projeler, bölgesel kalkınmayı güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı ve yerel potansiyeli üretime kazandırmayı hedefliyor. Toplam bütçesi 32 milyon 100 bin TL olan projelerin 17 milyon 500 bin TL’lik bölümü MARKA tarafından karşılanacak.

İmzaları atılan projeler kapsamında; İmzaları atılan; Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark koordinasyonunda yürütülecek “Nitelikli Teknik İşgücü ve İstihdam Merkezi Projesi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülecek “Atıklardan Enerji ve Gübre Üretimi Projesi”, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek “Akıllı Zirai Mücadele Projesi”, İMES Organize Sanayi Bölgesi koordinasyonunda yürütülecek “Savunma ve Havacılık Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Projesi”, Sınırlı Sorumlu Esentepe Kanatlar Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi koordinasyonunda yürütülecek “Esentepe Tarımda Verimliliğe Güç Katıyor Projesi” ve S.S. Kefken ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi koordinasyonunda yürütülecek “Kefken Balıkçılar İçin Soğuk Zincir ve Buz Üretim Tesisi Projeleri” desteklenecek.