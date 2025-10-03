Bakan Kurum İsrail’in saldırısına Konya’dan tepki verdi: “Gazze Konya’dır, Gazze Türkiye’dir”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kongresi’nin açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Gazze’de dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma ve Batı Şeria’da giderek şiddetlenen hukuksuz uygulamalara karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeye ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

“Filistin halkının onurlu bir yaşam sürmesi için çabalıyoruz”

UCLG-MEWA Onursal Başkanı Muhammed Sadie, “İnsanın onurunu yüceltmek için, insanın hayatını kolaylaştırmak için gereken çabaları göstermeye devam edeceğimizi buradan teyit ediyoruz. Kardeş ve yaralı Filistin halkının onurlu bir yaşam sürmesi ve yeni bir hükümetle harekete geçmesi için çabalıyoruz. Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay beye çok teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten büyük çabalar sarf etti. Sadece UCLG bağlamında değil, diğer platformlarda da hepimizi bir araya getirmek için büyük çaba sarf etti” açıklamasını yaptı.

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz’in video mesaj yoluyla yaptığı açıklamanın izlenmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bugün burada sadece kendi meselelerimiz değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını da dile getirmek istiyorum. Filistin halkının meşru haklarını ve özgürlük mücadelesini yürekten destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya; gönülleri birleştiren; barışın, kardeşliğin ve sevginin şehridir”

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kendilerini yalnız bırakamayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başkan Altay, “Konya’nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan 9 bin 500 yıllık Çatalhöyük Antik Kenti’nden bu yana asırlardır farklı kültürlere, inançlara, dillere ev sahipliği yaptığını, ‘Gel, ne olursan ol yine gel’ çağrısını yalnızca sözle değil, hayatın bütün katmanlarında yaşattığını vurgulayarak, “Burada taşın dili, toprağın nefesi, insanın yüreği hep hoşgörü ve kardeşlik hakikatini fısıldar. İşte bu yüzden Konya; gönülleri birleştiren; barışın, kardeşliğin ve sevginin şehridir” diye konuştu.

“Gazze’de bir annenin feryadı, bir çocuğun çığlığı, bir babanın çaresiz bakışı artık sadece filistin’in değil, tüm insanlığın ortak acısıdır”

UCLG çatısı altında daha adil, daha sürdürülebilir, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir gelecek için omuz omuza verdiklerini kaydeden Başkan Altay, dünyada süregelen savaşlar ve çatışmaların yalnızca gündemi değil, inşa etmeye çalışılan ortak geleceği de tehdit ettiğini vurguladı. Başkan Altay, “Özellikle bu çatışmalar soykırım boyutuna ulaştığında, tüm sözlerimiz anlamını yitirmektedir. Filistin’de iki yılı aşkın süredir çocuklar, kadınlar, masum siviller, İsrail zulmünün pençesinde can veriyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana, katil Netanyahu ve çetesinin artan saldırıları nedeniyle 65 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi yaralanmıştır. Açlıktan ölen çocukların, bombardımanda yıkılan şehirlerin ve hukuksuz tutuklamaların haberleri her gün yüreklerimizi dağlamaktadır. Tarihin gözü önünde, egemen güçlerin eşliğinde işlenen bu katliam, insanlığın vicdanında silinmez bir kara leke olarak durmaktadır. Gazze’de bir annenin feryadı, bir çocuğun çığlığı, bir babanın çaresiz bakışı artık sadece Filistin’in değil, tüm insanlığın ortak acısıdır.” diye konuştu.

“Gazze’de akan kan, insanlığın ortak vicdanında er ya da geç hakkını arayacaktır”

Başkan Altay, yerel yönetimler olarak; insanın canını, onurunu ve yaşam hakkını korumayan hiçbir düzeni, hiçbir siyaseti kabul etmediklerini belirterek, “Bu masum çocukların kanı, dünyanın en güçlü devletlerinin sessizliğiyle birleşerek tarih önünde büyük bir utanca dönüşmektedir. Biz, UCLG çatısı altında, ‘adalet’ kavramını bir süs değil, bir hakikatin adı olarak görüyoruz. Bu hakikati her platformda haykırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırdığı gibi bizler de buradan haykırıyor ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz. İnanıyoruz ki zulüm ile abad olunmaz. Gazze’de akan kan, insanlığın ortak vicdanında er ya da geç hakkını arayacaktır. İşte bizler, yerel yönetimler olarak bu adalet arayışının tarafındayız; mazlumun yanında, zalimin karşısındayız.” ifadelerini kullandı.

“Cities Voice For Gaza” platformunu hayata geçirdik”

Gazze’de yaşanan insani krizin, modern çağın en büyük utançlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olarak bizler artık daha somut adımlar atmalı ve soykırım uygulayan İsrail’i durdurmak, Gazze’nin yeniden inşasını sağlamak için harekete geçmeliyiz. Bu sorumlulukla Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Cities Voice for Gaza’ platformunu hayata geçirdik. Amacımız, dünyanın dört bir yanındaki belediye başkanlarını tek bir çatı altında toplayarak Gazze ve Filistin için ortak bir ses oluşturmaktır. Bu platform aracılığıyla dayanışma mesajlarını, yardım projelerini, barış çağrılarını ve yeniden inşa önerilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Barış için artık tüm gücümüzle mücadele etmenin zamanıdır. Filistin’de umut yeniden filizlenene, çocuklar güvenle oyun oynayana ve yaralı şehirler yeniden ayağa kalkana kadar bu mücadelemiz sürecektir. Bölgemizin en önemli ülkelerinden birisi olan Filistin’e desteğimizi göstermenin tam zamanıdır.” diye konuştu.

"2 yıldır tüm dünyanın gözü önünde işlenen soykırıma dur diyebilmek herkesin 1’inci gündemi olmalıdır”

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Yerel yönetimlerin kendi aralarındaki böyle toplantıların en önemli amacı aslında ortak sorunlara ortak çözümler arayışıdır. Tabii ki her şehrin her ülkenin kendine göre bazı problemleri bazı sorunları vardır ama bugün öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bugün gözümüzün önünde yaşanan sorun geri kalan bütün sorunları geride bırakıyor. Yıllardır siyasetçiler, politikacılar olarak üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, eşitlik ve yoksulluğun azaltılması gibi kavramların tamamı 2 yıldır Filistin’de İsrail tarafından ayaklar altına alınıyor. O sebeple tabii ki kendi gündemlerimizi, kendi problemleri ve onların çözümlerini tartışacağız, konuşacağız ama 2 yıldır tüm dünyanın gözü önünde maalesef canlı yayında işlenen soykırıma dur diyebilmek eminim siyaset ve politika ile uğraşan herkesin birinci gündemi olmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

“Konya’mız tüm mazlum coğrafyalara umut ışığı olmayı sürdürmektedir”

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya’nın Türkiye’nin ve bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün dünyanın en yakıcı gündemlerinden biri şüphesiz Gazze’de yaşanan insani dramdır. Çatışmalar sadece güvenlik sorununu değil, barışı, gıda güvenliğini ve insan onurunu doğrudan tehdit etmektedir. Bu noktada Konya’nın UCLG-MEWA çatısı altında yürüttüğü çalışmalar önemli bir örnektir. Çatalhöyük’ten bugüne tarımın, üretimin ve dayanışmanın merkezi olan Konya’mız gıda güvenliğinin, barışın teminatı olduğunu da bir kez daha göstermektedir. Yerelden evrensele uzanan bu yaklaşım şehirlerin insanlığa örnek olacak şekilde çözüm üretme kabiliyetini de ortaya koymaktadır. Konya’mız hem savunma sanayisindeki başarısı hem de barışa, gıda güvencesine ve insanlık onuruna verdiği destekle Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara umut ışığı olmayı sürdürmektedir. Forumda ortaya çıkacak fikirlerin, alınacak kararların insanlığın ortak geleceği için faydalı olacağına yürekten inanıyorum.”

“Bizim için şehir; binlerce yıllık Türk-İslam tecrübesini, insanlık alemiyle paylaşmaktır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şehirlerin sadece binalardan, yollardan ve meydanlardan ibaret olmadığını kaydederek, “Bizim için şehir; binlerce yıllık Türk-İslam tecrübesini, insanlık alemiyle paylaşmaktır, geleceğe taşımaktır. Bu anlayışla yaptığımız her eserde; Selçuklu’nun inceliğini, Osmanlı’nın kudretini ve Cumhuriyetimizin kararlılığını yansıtıyoruz. İşte bugün 81 ilimizin tamamında hayat geçirdiğimiz eserlerde, deprem bölgesindeki 453 bin konutumuzda, on binlerce iş yerimizde, sosyal ve kültürel yapılarımızın tamamının inşasında bu anlayışla hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Biz bu ufkumuza “Türkiye Yüzyılı Şehircilik Vizyonu” diyoruz. Ve tüm bu çalışmalarımıza baktığımızda görüyoruz ki; Türkiye’nin şehircilik vizyonu çok güçlüdür, Türkiye’nin yerel yönetim kültürü geleceğimizi aydınlatmaktadır.” dedi.

“Eser siyasetinde ilham kaynağımız Türkiye Yüzyılı’na yön veren Cumhurbaşkanımızdır”

Yerel yönetimlerin insan hayatındaki öneminden bahseden Bakan Kurum, “Tabi ben burada bir hususu vurgulamak istiyorum. Türkiye, eser siyaseti ve hizmet belediyeciliğinde; dünyaya yol gösteriyor. Hiç şüphesiz bu yolculukta ilham kaynağımız, 1994’ten bugüne ortaya koyduğu hizmet anlayışıyla Türkiye Yüzyılı’na yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bugün ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımız, bu anlayışın en güzel örneklerini ortaya koymaktadır.” açıklamasını yaptı.

“Konya Modeli Belediyecilik uluslararası ölçekte parmakla gösterilen bir noktaya ulaşmıştır”

Konya’nın da 1990’lı yıllardan bu yana eser ve hizmet siyasetinin öncüsü olmuş bir şehir olduğuna değinen Bakan Kurum şöyle devam etti:

“Bugün ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla ülkemizin her yerine örnek olmuştur. Az evvel bahsettiğim 94 ruhunu yeniden dirilterek Türkiye’nin belediyecilik vizyonuna yön vermiştir, yön vermektedir. Bugün geldiğimiz noktada da Konya’mızın ortaya koyduğu başarılı gönül belediyeciliği, Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası ölçekte parmakla gösterilen bir noktaya ulaşmıştır. Bunun en son örneği Konya Büyükşehir Belediyemizin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler dönem başkanlığında yürüttüğü etkin çalışmalardır. Bu süreçte Konya’mız, medeniyetimizin köklü değerlerini küresel vizyonla birleştiren öncü bir şehir haline gelmiş; yerelden yükselen sesimiz artık küresel bir marka haline gelmiştir. Ben bu vesileyle Konya’mızı yalnızca bölgemizin değil, dünyanın da buluşma noktası haline getirdiğimiz bu sürecin mimarları olan tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize ve bilhassa Uğur İbrahim Altay Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

“Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa etmek büyük bir azim, irade, tecrübe gerektirir”

Bakan Kurum, UCLG-MEWA çatısı altında bölgesel düzeyde gerçekleştirilen kongrenin, yerel yönetimlerle dayanışmayı küresel vizyona dönüştürmek için atılan önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Bugün gündemimizde yer alan afetlere hazırlık, gıda güvenliği, çatışma sonrası toparlanma ve barışın inşası konuları, bölgemizin en acil ihtiyaçlarıdır. Afetlere hazırlık ve afet sonrası inşa konusunda Türkiye’nin ciddi bir tecrübesi, bilgi birikimi vardır. Biliyorsunuz son olarak asrın felaketini yaşadık. 14 milyon insanımızın etkilendiği bu büyük afet sonrasında devletimiz ve milletimizin gücüyle ayağa kalktık ve gelinen noktada 300 bin konutu tamamladık, bir milyondan fazla vatandaşımızı evlerine yerleştirdik. İnşallah yıl sonuna yuvasına girmeyen kardeşimiz kalmayacak, 450 bin yuvamızın anahtarlarını teslim etmiş olacağız. İnanın bu kadar kısa bir zamanda böyle bir işi hayata geçirmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa etmek büyük bir azim, irade, tecrübe gerektirir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü, azmi, kudretidir.” ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu’nda bulunan tüm kardeşlerimi selamlıyorum”

“Gazze’de uygulanan bu katliam, bu zulüm Filistin meselesinin insanlık için ne kadar utanç dolu bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor” diyen Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“İşte gördünüz. Gazze’yi bombalarla yıkıma uğratan, Gazzelileri açlığa terk eden İsrail; yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ben buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum. Bu filoda bulunan, küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Biliyoruz ki, bu yaşatılanlar kimsenin yanına kalmayacak. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak.”

“Gazze Konya’dır, Gazze Türkiye’dir”

Kongrenin Türkiye’nin bölgedeki istikrar için, bölgenin güvenliği ve barışı için başta komşu ülkeler olmak üzere orada barışı tesis etmek adına her birimiyle mücadele edeceğinin altını çizen Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki haksızlıklara karşı en yüksek sesle tüm dünyaya bu haksızlığı duyuracağı ve nerede bir mazlum varsa, nerede ihtiyacı olan bir ülke varsa dost ve kardeş ülke olarak orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yardıma koşacağını söylüyoruz. Gazze Konya’dır, Gazze Filistin’dir, Gazze Türkiye’dir ve inşallah Gazze özgürlüğüne kavuştuğunda eminim ki Türkiye’de yaşayan 86 milyon kardeşi Gazze’nin yeniden inşası için her şeyini verecektir. Gazze’de akan kanın durmasına vesile olmasını, bölgesel barışa katkı sunmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

UCLG-MEWA Kongresi’ne Orta Doğu ve Batı Asya ülkelerinden çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim lideri katılıyor. Kongre, Pazar gününe kadar çeşitli paneller ve oturumlarla devam edecek.