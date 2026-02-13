Bakan Kurum: “telafisi olmayan kayıplar yaşanmadan harekete geçmeliyiz”

Kocaeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreni ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Deprem Direnci: 6 Şubat’tan Marmara’ya Dersler” başlıklı panele katıldı.

Düzenlenen panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli AK PARTİ Milletvekilleri; Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Sami Çakır, Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Komutanı J. Albay Murat Bozkurt, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK PARTİ İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu, kurum müdürleri, oda başkanları, STK temsilcileri, sektör paydaşları ve davetliler katıldı.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin doğrudan 100 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar dolar maddi kayba yol açtığını ifade eden Kurum, “Bu acıları bir daha yaşamamak adına hep birlikte deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Vatandaşlarımız çoğu zaman, depremlerden sonra 'dönüşüm' dese de biz depremi beklemeden 'dönüşüm' diyoruz. Çünkü gecikmenin bedelini maalesef telafisi olmayan kayıplarla hep birlikte ödüyoruz” şeklinde konuştu.

6 Şubat depreminde seferberlik sürecini en iyi şekilde yönettiklerini söyleyen Kurun, “Saatte 23, günde 550 konut üreterek bugüne kadar 455 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Ülke genelinde bugüne kadar tam 2 milyon 252 bin konutu dönüştürdük ve milletimize sağlam, güvenli yuvalar sunduk. 258 bin konutumuzun burada dönüşümüne devam ediyor böylece kentsel dönüşüm kapsamına alınan 2 milyon 500 bin bağımsız bölümü, bir kısmını bitirdiğimiz, bir kısmını inşa sürecini yürüttüğümüz bir bakışla yürütüyoruz. İstanbul'da ise 924 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşümü tamamlandı, 175 bin bağımsız bölümün inşaatı da kararlı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde Kocaeli'nin aciliyetinin İstanbul'un aciliyetiyle aynı olduğunun belirten Kurum, "Cedit Mahalle'mizde tüm Marmara Bölgesi'ne örnek olacak 1105 konutluk deprem dönüşüm projemizi sürdürüyoruz. Bu projede şunu söyleyeyim, son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle inşaat süreci uzadı, bunun farkındayız. Tavşancıl'da 1. etapta sosyal konutlarımızla inşa ettiğimiz yaklaşık 5 bin konutluk projeyi kazandırırken diğer yandan Derince Deniz Mahallesi'nde 239 konutun, İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de 2 bin 267 konutun inşasına devam ediyoruz. Dilovası ve İzmit Cedit'te, diğer taraftan Gölcük'te yaptığımız dönüşüm projesindeki hak sahibi vatandaşlarımızın kurasını inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra çekeceğiz. Cedit'teki konutlarımızın teslimine de Ramazan Bayramı'nın sonunda başlayacağız ve mart ayı sonuna kadar da bu konutlarımızı teslim edeceğiz" dedi.