Bakan Nebati: Elektrikli yerli otomobilimizin doğum yeri Kocaeli’dir

Sabiha TOPRAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kocaeli ilimiz, kalkınma hamlemiz ve hizmet siyasetimiz konusunda örnek bir kentimiz. Bugün, ülkemizin gururu olan elektrikli yerli otomobilimizin doğum yeri Kocaeli’dir. Hatta daha net ifade etmek gerekirse, yine şehrimize AK Parti iktidarımızın kazandırdığı dev teknoloji üssümüz olan Bilişim Vadisi’dir.

Yine eser siyasetimizin bir yansıması olan abidevi köprülerimizden Osmangazi Köprümüz de Kocaeli şehrimizin ulaşım avantajını çok daha ileri bir aşamaya taşımış, lojistik rekabet gücünü daha da artırmıştır. Kocaeli'nde yapılan yatırım miktarı iktidarımız süresince her geçen gün yükselerek toplam 80,5 milyar liraya ulaşmıştır. İnsan odaklı bu yatırımların başında elbette vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılamak gelmiştir.

TOKİ tarafından Kocaeli’de toplamda 25 bin 942 konut hayata geçirilmiş, bunlardan 19 bin 455’i hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca şimdi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da 5 bin 200 konut daha Kocaelili vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 30 ayrı projeyle hayata geçirdiği konut sayısı da 10 bin 106’ya ulaşmıştır.

Kocaeli 183 ülkeye ihracat yapıyor

Ülkemizde İstanbul’dan sonraki en büyük sanayi merkezi olan Kocaeli’miz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı odağında Türkiye Ekonomi Modelimizin de sağladığı ivmeyle gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehrimiz 2002 yılındaki 1,3 milyar dolarlık yıllık ihracatını, bugün neredeyse sadece 1 ayda yapar hale gelmiştir. Bugün 183 ülkeye ihracat yapan şehrimizin her geçen ay yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğinden de asla şüphe duymuyoruz.

Şehrimizde bir yandan yatırım ve istihdam olanaklarının artmasını, bir yandan sanayi üretiminin güçlenmesini desteklerken; diğer taraftan bu eşsiz coğrafyanın güzelliklerinin itinayla muhafaza edilmesi ve daha yaşanabilir bir şehir olması için büyük bir gayret gösteriyoruz.

Dilovası, dün ağır sanayinin dumanı altında kaybolmuş bir ilçemizken, alınan tedbirlerle bugün bir cazibe merkezi haline gelmiştir Kocaeli'nde dikili ağaç sayısı 9 milyon sınırına dayanmıştır. Bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanemizin açılışını da en kısa sürede Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz.

Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde devam edecek

Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Aralık ayında beli kırılırcasına düşen enflasyon eğilimi vatandaşlarımız tarafından da hissedildi. Bugün Kocaeli’deki esnaf ziyaretimizde ve MÜSİAD’daki kongrede de gördük ki bu iş bitmiş.

Enflasyonun daha da düşeceğine olan inanç da pekişmiş durumda. Bundan sonraki süreçte de vatandaşımızı destek paketleri ile rahatlatmaya devam edeceğiz. Olumsuz yaygara yapanların tam tersine yılı iyi bir şekilde kapattık. 2023 yılı, EYT başta olmak üzere alınmış kararlar bütçe tasarrufundan taviz vermeden oluşturulmuştur.