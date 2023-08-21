Bakan Özhaseki: İstanbul’da dönüşüm, 4 etapta gerçekleştirilecek

OKTAY ENSARİ/KAYSERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti. İstanbul’da dönüşümü 4 etapta gerçekleştireceklerine dikkati çeken Özhaseki, “İstanbul’da 5.8 milyon bağımsız bölüm var. 1,5 milyonu riskli, ama 600 bini ilk etapta dönüşmek zorunda. Bu 600 bin konutun çok hızlı şekilde dönüşmesi lazım.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de yerel basınla bir araya geldi. Kocasinan Anadolu Harikalar Diyarı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan inşa ve ihya çalışmaları ile İstanbul’un dönüşümü konuları üzerinde durdu. 6 Şubat depremlerinde toplam 18 ilin ve 14 milyon insanın etkilendiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Şehir merkezleri büyük oranda yıkıldı. Yıkım açısından 254 bin konutla Hatay ilk sırada, Kahramanmaraş 112 bin, Malatya 103 bin ve Adıyaman’da da bu sayımız 64 bin. Şu an 1 milyon 900 bin vatandaşımız evlerinden uzakta. Bunlardan 80 bin kadarı yurtlarda ve sosyal tesislerde misafir oluyor. 325 bin aileye kira yardımı yapmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışarak, tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bölümlere, kendi evlerine yerleştireceğiz.” diye konuştu.

“Yerinde dönüşüm için 181 bin müracaat oldu”

Deprem bölgesinin güvenli ve hızlıca ayağa kaldırılması için 1 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlattıklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, projenin yoğun talep gördüğünü ifade etti. Başvuru sayılarını her gün takip ettiğini belirten Özhaseki, “Her sabah bakıyorum, bu sabah itibarıyla müracaat sayısı 181 bindi. Şehirlerimizi bu şekilde ayağa kaldıracağız.” dedi.

“Tedbir sonra alınırsa harcamalar 7’ye katlanıyor”

Bakanlık olarak ikinci önceliği de İstanbul’u depreme hazırlamaya verdiklerini ifade eden Özhaseki, geçmişte kentsel dönüşümün yapılması konusunda çıkarılan engelleri aşmak için yasal düzenlemeler yapıldığını söyledi. Özhaseki, “Eğer bir depremden önce tedbir alırsanız 1 birim harcama yaparsınız; depreme hazırlıksız yakalanırsanız 7 birim harcama yapmak zorunda kalırsınız. İstanbul, dünyada en yüksek deprem riski taşıyan 10 şehirden biridir. Bir an önce tedbirimizi alıp takdiri Allah’a bırakmak lazım. 2012’den bu güne 800 bin civarında konutumuzu yeniledik İstanbul’da. 180 bin konutun oradaki yapımı da devam ediyor. İstanbul’da 5.8 milyon bağımsız bölüm var. 1,5 milyonu riskli, ama 600 bini ilk etapta dönüşmek zorunda. Bu 600 bin konutun çok hızlı şekilde dönüşmesi lazım. Biz güvenli hale getirirsek depremden önce, sorumluluğumuzu da yapmış oluruz. Bizim yerimizde durmadan, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da dönüşüm 4 etapta gerçekleştirilecek’’

İstanbul’un dönüşümünde 4 etap olduğundan bahseden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: “Kentsel dönüşüm devam ediyor, çok sıkı takipteyiz. Rezerv alanlarımız var. Depremde yüksek risk grubundaki evlerin yerine doğru dönüşümler yapacağız. Yarısı Bizden kampanyasına da müracaatı oldu vatandaşımızın. 14 bin bina yüzde 100 anlaşma sağladı. Yakın bir zamanda bu kampanyayı başlatacağız. Bedelin yarısını biz vereceğiz, bu da kentteki ciddi bir dönüşümü başlatmak demek. Ayrıca, İstanbul’daki tüm belediyelerimizi davet ettik. Hangi parti olursa olsun davetimizi yaptık. İstanbul’u depreme hazırlamak adına önümüze çıkan engellerin tümünü aşmak üzere bir çalışmamız olacak. Yasa taslağı hazırlamaya başlıyoruz.”

“Kayseri’nin marka değeri artacak”

Bakan Özhaseki, Kayseri’de yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Kayseri’de her alanda yatırımlara devam edileceğini, bu yatırımlarla şehrin marka değerinin daha da artacağını dile getiren Özhaseki, kayak merkezi ve lojistik merkez çalışmalarının tam gaz sürdüğünü, TOKİ konutlarının anahtarlarının da teslim edileceğinin bilgisini verdi. Kayseri için güzel projelerin yolda olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, şu ifadelere yer verdi: “Kayseri büyük işlere imza atacaktır. Kayak merkezi şehrimizin çehresini değiştirecek. Erciyes şehrimizin bir marka değeri olarak önümüzde duruyor. Serbest bölge kurduk, 1 milyar dolarlık ihracat yapıyorlar şimdi. Belediye olarak üstümüze de düşmeyen şeyler yaparak şehrimizi kalkındırdık. OSB’lerimiz, 5 tane üniversitemiz var. Hızlı trenimiz de bitmiş olacak inşallah. 1 sene önce temel atmanın faydasını görmüş olacağız. Havaalanı ve millet bahçesi çalışmalarımız sürüyor. Lojistik merkezinin inşaatı devam ediyor. TOKİ’mizin konutlarının bugün anahtar teslimlerini yapacağız.”