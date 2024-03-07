Bakan Özhaseki’den İzmir’e ‘Dünya Bankası’ müjdesi

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) yapı denetim sistemi ve kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alındığı İzmir İş Dünyası Buluşması’na katıldı.

Dünya Bankası ile 330 milyon Euro’luk anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşmayı hayata geçirmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Özhaseki, İzmir’de 36 bin riskli konutun hemen yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Özhaseki, “İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan ‘İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi’ni başlatıyoruz. Amacımız, iklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir. Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız. 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz. Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek. Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlayacağız. Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulayacağız” ifadelerine yer verdi.

“Finansal destekler KOBİ’ler için yetersiz kaldı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar da sanayide yeşil dönüşüm için sağlanan finansal desteklerin KOBİ’ler için yetersiz kaldığını aktardı. İzmir’in sanayi bölgesini yaratmakta zorlandıklarını ifade eden Yorgancılar, “Bizde binde 3 seviyesinde olan sanayi yapılaşması oldukça düşük. 200 dönümlük alana yatırım yapmak isteyen sanayiciye verecek arsamız yok. Diğer bir isteğimiz de okullarımızla ilgili. İzmir’in okulları da çok eski tarihlerde yapılmış. Bir depremde bu okullarda yaşanabilecek kayıpları düşünmek bile istemiyorum. Sizden ricam İzmir’deki okulların da yenilenmesi. Yapı denetimiyle ilgili şikâyetlerimiz var. Organize sanayi bölgelerinde yapı ruhsatını kesen, oturma ruhsatını veren OSB’ler. Buradaki yapıların denetimini de yine OSB’ler kendi yaparsa süreçler daha da hızlanır” dedi.

“Kentsel dönüşüm kredileri genişletilmeli”

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise, İzmir’de kentsel dönüşüm öncelikli kentler arasına alınmasını istedi. Yapılaşma kapsamında zemin yapısının dikkate alınmasını öneren Özgener, “Zemin iyileştirilmesi, aktif fayların imar planlarına işlenmesini ve bir deprem yasası üretmek zorundayız. Kentsel dönüşüm kredileri genişletilmeli ayrıca İzmir’in depreme dirençli hale gelmesi için alt ve üst yapıların gözden geçirilmesi şart. Kıyı kesimlerde yapıların eski ve zeminlerini zayıf olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde ada bazlı bir dönüşüm zorunlu tutulup gerekirse inşaat koşulları değiştirilmesiyle sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Uygun fiyatlı konut krediler verilmeli. Yarısı bizden kampanyasını da İzmir için de uygulanması oldukça önemli. Son olarak vasfını yitirmiş alanlarımız varken kentimizin de arsa ihtiyacı hat safhada. Buraların rezerv alan ilan edilmesiyle bu sorun da büyük ölçüde çözülecektir” dedi.